Що робити, коли стає самотньо: вчені знайшли несподівані способи впоратися

Самотність часто сприймають як стан, який можна подолати лише за допомогою спілкування. Однак нове дослідження показує, що підходів може бути набагато більше.

Дівчина сидить на самоті на пристані. Фото: sasint / Pixabay

Вчені проаналізували дані двох великих опитувань – BBC Loneliness Experiment та EU Loneliness Survey. Загалом у них брали участь 18 352 особи віком від 16 до 99 років. Дослідники вивчали, які засоби люди самостійно використовують, коли почуваються самотніми, і які з них вважають корисними.

Одним із найпоширеніших варіантів справді виявилося спілкування з близькими. Причому мова частіше йшла не про пошук нових знайомств, а про зміцнення вже існуючих відносин із друзями та родичами.

Але соціальні контакти виявилися далеко не єдиним способом. Багато учасників обирали час наодинці з собою, заняття спортом, улюблені хобі, навчання чи роботу. Для деяких людей корисним способом відволіктися ставали різні заняття, що дозволяють переключити увагу.

Дослідники також виявили різницю між віковими групами. Молоді люди частіше повідомляли про зустрічі з близькими, звернення за психологічною допомогою та самостійні роздуми про причини самотності. Люди старшого віку частіше обирали клуби, спілкування з сусідами і різні заняття, що відволікають.

Виходить, універсального рецепта від самотності немає. Для однієї людини найкращим рішенням може стати розмова з другом, а іншій більше допоможе книга, спорт чи улюблене заняття.

Вчені вважають, що важливо не просто змушувати людей більше спілкуватися, а враховувати індивідуальні способи, які допомагають їм справлятися із самотністю. При цьому якість відносин може мати більше значення, ніж сама кількість соціальних контактів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що психологи назвали 4 кроки, які допоможуть пережити сімейну кризу.