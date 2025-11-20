Что делать с истощением: советы от Ефросининой и Поляковой

В новом выпуске шоу "Взрослые девушки" ведущие Маша Ефросинина и Оля Полякова подняли тему хронического стресса, в котором живут украинцы, и его последствия для физического и эмоционального здоровья. Обе телеведущие поделились личным опытом и рассказали, как постоянное военное напряжение влияет на их самочувствие.

Советы от Ефросининой и Поляковой

Ефросинина отметила, что состояние постоянной опасности стало нормой для большинства людей. По ее словам, даже во время съемок шоу случаются моменты, когда команда оказывается под угрозой ракетных ударов, и это влечет за собой сильный стресс. Она рассказала, что каждый раз теряет сознание от переживаний, когда слышит об обстрелах, ведь не всегда знает, где его ребенок в этот момент и как реагирует на опасность. Ведущая отметила, что ежедневная неопределенность и психологическое давление постепенно истощают даже самых стойких.

В программе обсудили характерные признаки физического истощения, среди которых хроническая усталость, снижение иммунитета, резкие колебания веса, проблемы с сердцем и пищеварением, гормональные нарушения и ухудшение состояния кожи. Эмоциональное истощение проявляется ростом раздражительности, безразличием к привычным радостям, ощущением внутренней пустоты и удалением в отношениях из-за нехватки эмоционального ресурса.

Ефросинина призвала не игнорировать даже один из этих признаков и обращаться за помощью к специалистам — врачам или психологам — вместо того, чтобы доверять непроверенным советам в соцсетях.

Полякова, в свою очередь, рассказала о собственных трудностях со сном и зависимости от снотворных, которые помогают ей заснуть всего на несколько часов. Она призналась, что не терпит никаких физических недомоганий и часто прибегает к лекарствам или пищевым добавкам, хотя в случае повторения симптомов обращается к врачам.

Ведущие сошлись во мнении, что проблемы со сном сегодня характерны большинству украинцев. Ефросинина подчеркнула, что качественный сон является самым важным для нервной системы и внешнего вида, но во время войны он стал роскошью. Полякова посоветовала не принимать горячие ванны или души перед сном, ведь это может вызвать бессонницу у женщин, и отметила важность дисциплины в режиме отдыха и водном балансе.

Среди советов ведущих — находить хотя бы 20-30 минут на короткий дневной отдых и сознательно создавать условия для восстановления организма, чтобы уменьшить влияние постоянного стресса на здоровье.

