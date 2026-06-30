Що робить людину нещасною: штучний інтелект назвав головні причини

Чому одні люди почуваються щасливими навіть у складних життєвих обставинах, тоді як інші залишаються незадоволеними попри успіх і достаток? Портал "Коментарі" поставив це запитання двом популярним моделям штучного інтелекту Gemini та Claude. Попри різні формулювання, обидві системи ШІ дійшли схожого висновку: найбільше нещастя пов'язане не із зовнішніми обставинами, а з внутрішнім станом людини.

Що робить людину нещасною. Фото з відкритих джерел

Що робить людину нещасною: відповідь Gemini

На думку Gemini, однією з головних причин нещастя для людини є розрив між очікуваннями та реальністю.

"Людину найчастіше робить нещасною хронічний розрив між її реальністю та внутрішніми очікуваннями. Не менш руйнівним є "синдром відкладеного життя", коли людина фокусується лише на минулих помилках чи тривогах про майбутнє, повністю ігноруючи теперішній момент", — пише ШІ.

Штучний інтелект також назвав небезпечними постійне порівняння себе з іншими, особливо в соціальних мережах, самотність, втрату сенсу життя, професійне вигорання та нехтування базовими потребами — сном, відпочинком і турботою про здоров'я.

Що робить людину нещасною: відповідь Claude

Модель Claude також вважає, що ключовою причиною нещастя є втрата відчуття сенсу. Вона наголошує, що соціальна ізоляція здатна завдавати не меншої шкоди здоров'ю, ніж шкідливі звички.

"Найбільше нещастя приносить не відсутність грошей чи успіху, а відсутність сенсу — коли людина не розуміє, навіщо вона живе і що для неї справді важливо. Хронічне відчуття самотності та ізольованості руйнує людину зсередини навіть тоді, коли зовні все виглядає благополучно", — відповів штучний інтелект.

Крім того, люди стають нещасними через постійну самокритику, життя за чужими очікуваннями, переконання, що справжнє життя почнеться лише після певних досягнень.

Попри різницю у підходах, обидві моделі сходяться в одному: щастя значно більше залежить від внутрішньої гармонії, якості стосунків із близькими, відчуття власної цінності та здатності жити теперішнім моментом, ніж від рівня доходів чи соціального статусу. Якщо ви тривалий час відчуваєте втрату сенсу, хронічну втому або самотність, з якими важко впоратися самостійно, найкращим кроком стане дружня розмова з кваліфікованим психологом чи психотерапевтом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у глобальному рейтингу щастя за 2026 рік Україна посіла 111-те місце серед 147 держав і стала найменш щасливою країною Європи.

Також "Коментарі" писали, чи можуть деякі родичі приносити нещастя.