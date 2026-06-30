Что делает человека несчастным: искусственный интеллект назвал главные причины

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Slava Kot
Почему одни люди чувствуют себя счастливыми даже в сложных жизненных обстоятельствах, в то время как другие остаются недовольными, несмотря на успех и достаток? Портал "Комментарии" задал этот вопрос двум популярным моделям искусственного интеллекта Gemini и Claude. Несмотря на разные формулировки, обе системы ИИ пришли к подобному выводу: наибольшее несчастье связано не с внешними обстоятельствами, а с внутренним состоянием человека.
Что делает человека несчастным. Фото из открытых источников
По мнению Gemini, одной из главных причин несчастья для человека есть разрыв между ожиданиями и реальностью.
Искусственный интеллект также назвал опасными постоянное сравнение себя с другими, особенно в социальных сетях, одиночество, потерю смысла жизни, профессиональное выгорание и пренебрежение базовыми потребностями – сном, отдыхом и заботой о здоровье.
Модель Claude также считает, что ключевой причиной несчастья является потеря смысла. Она отмечает, что социальная изоляция способна наносить не меньший вред здоровью, чем вредные привычки.
Кроме того, люди становятся несчастными из-за постоянной самокритики, жизни по чужим ожиданиям, убеждению, что настоящая жизнь начнется только после определенных достижений.
Несмотря на разницу в подходах, обе модели сходятся в одном: счастье гораздо больше зависит от внутренней гармонии, качества отношений с близкими, ощущения собственной ценности и способности жить нынешним моментом, чем от уровня доходов или социального статуса. Если вы долгое время чувствуете потерю смысла, хроническую усталость или одиночество, с которыми трудно справиться самостоятельно, лучшим шагом станет дружеский разговор с квалифицированным психологом или психотерапевтом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в глобальном рейтинге счастья за 2026 год Украина заняла 111 место среди 147 государств и стала наименее счастливой страной Европы.
Также "Комментарии" писали, могут ли некоторые родственники приносить несчастье.