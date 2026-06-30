Что делает человека несчастным: искусственный интеллект назвал главные причины

Почему одни люди чувствуют себя счастливыми даже в сложных жизненных обстоятельствах, в то время как другие остаются недовольными, несмотря на успех и достаток? Портал "Комментарии" задал этот вопрос двум популярным моделям искусственного интеллекта Gemini и Claude. Несмотря на разные формулировки, обе системы ИИ пришли к подобному выводу: наибольшее несчастье связано не с внешними обстоятельствами, а с внутренним состоянием человека.

Что делает человека несчастным. Фото из открытых источников

Что делает человека несчастным: ответ Gemini

По мнению Gemini, одной из главных причин несчастья для человека есть разрыв между ожиданиями и реальностью.

"Человек чаще всего делает несчастным хронический разрыв между его реальностью и внутренними ожиданиями. Не менее разрушительным является "синдром отложенной жизни", когда человек фокусируется лишь на прошлых ошибках или тревогах о будущем, полностью игнорируя нынешний момент", — пишет ИИ.

Искусственный интеллект также назвал опасными постоянное сравнение себя с другими, особенно в социальных сетях, одиночество, потерю смысла жизни, профессиональное выгорание и пренебрежение базовыми потребностями – сном, отдыхом и заботой о здоровье.

Что делает человека несчастным: ответ Claude

Модель Claude также считает, что ключевой причиной несчастья является потеря смысла. Она отмечает, что социальная изоляция способна наносить не меньший вред здоровью, чем вредные привычки.

"Самое большое несчастье приносит не отсутствие денег или успеха, а отсутствие смысла — когда человек не понимает, зачем он живет и что для него действительно важно. Хроническое чувство одиночества и изолированности разрушает человека изнутри даже тогда, когда снаружи все выглядит благополучно", — ответил искусственный интеллект.

Кроме того, люди становятся несчастными из-за постоянной самокритики, жизни по чужим ожиданиям, убеждению, что настоящая жизнь начнется только после определенных достижений.

Несмотря на разницу в подходах, обе модели сходятся в одном: счастье гораздо больше зависит от внутренней гармонии, качества отношений с близкими, ощущения собственной ценности и способности жить нынешним моментом, чем от уровня доходов или социального статуса. Если вы долгое время чувствуете потерю смысла, хроническую усталость или одиночество, с которыми трудно справиться самостоятельно, лучшим шагом станет дружеский разговор с квалифицированным психологом или психотерапевтом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в глобальном рейтинге счастья за 2026 год Украина заняла 111 место среди 147 государств и стала наименее счастливой страной Европы.

Также "Комментарии" писали, могут ли некоторые родственники приносить несчастье.