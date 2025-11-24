Результати, яких злякалися: що приховала Meta

Компанія Meta, що володіє Facebook та Instagram, припинила власне дослідження після того, як отримала докази негативного впливу своїх платформ на психічний стан користувачів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні документи та співрозмовників у компанії.

Соцмережі псують психіку людей

За даними агентства, дослідники Meta виявили чіткий причинно-наслідковий зв’язок між користуванням соцмережами та погіршенням емоційного стану людей. Учасники експерименту, які на тиждень відмовилися від Facebook, заявили про зниження рівня депресії, тривожності, самотності та менше відчуття соціального порівняння.

Попри такі результати, компанія не лише не оприлюднила дослідження, а й повністю згорнула проєкт. Керівництво Meta повідомило співробітникам, що висновки могли бути "спотворене існуючим медійним наративом про шкоду соцмереж", тому дослідження вирішили не продовжувати.

На тлі цього юридична компанія Motley Rice подала позов проти Meta, звинувативши технологічного гіганта у навмисному приховуванні доказів потенційної шкоди для користувачів.

Речник Meta Енді Стоун відкинув усі закиди й заявив, що компанія системно працює над підвищенням безпеки своїх продуктів і відповідально ставиться до впливу соцмереж на користувачів.

