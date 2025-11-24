logo_ukra

Результати, яких злякалися: що приховала Meta

Meta згорнула внутрішнє дослідження, яке показало шкоду соцмереж для психічного здоров’я — Reuters

24 листопада 2025, 07:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Компанія Meta, що володіє Facebook та Instagram, припинила власне дослідження після того, як отримала докази негативного впливу своїх платформ на психічний стан користувачів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні документи та співрозмовників у компанії.

Результати, яких злякалися: що приховала Meta

Соцмережі псують психіку людей

За даними агентства, дослідники Meta виявили чіткий причинно-наслідковий зв’язок між користуванням соцмережами та погіршенням емоційного стану людей. Учасники експерименту, які на тиждень відмовилися від Facebook, заявили про зниження рівня депресії, тривожності, самотності та менше відчуття соціального порівняння.

Попри такі результати, компанія не лише не оприлюднила дослідження, а й повністю згорнула проєкт. Керівництво Meta повідомило співробітникам, що висновки могли бути "спотворене існуючим медійним наративом про шкоду соцмереж", тому дослідження вирішили не продовжувати.

На тлі цього юридична компанія Motley Rice подала позов проти Meta, звинувативши технологічного гіганта у навмисному приховуванні доказів потенційної шкоди для користувачів.

Речник Meta Енді Стоун відкинув усі закиди й заявив, що компанія системно працює над підвищенням безпеки своїх продуктів і відповідально ставиться до впливу соцмереж на користувачів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що переговори між українською та американською делегаціями в Женеві почалися значно напруженіше, ніж виглядали у публічних заявах. Про це пише кореспондент Axios Барак Равид із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.



Джерело: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/meta-buried-causal-evidence-social-media-harm-us-court-filings-allege-2025-11-23/
