logo

BTC/USD

86222

ETH/USD

2819.25

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Результаты, которые напугали: что скрыла Meta
commentss НОВОСТИ Все новости

Результаты, которые напугали: что скрыла Meta

Meta свернула внутреннее исследование, показавшее вред соцсетям для психического здоровья — Reuters

24 ноября 2025, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, прекратила собственное исследование после того, как получила доказательства негативного влияния своих платформ на психическое состояние пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы и собеседников компании.

Результаты, которые напугали: что скрыла Meta

Соцсети портят психику людей

По данным агентства, исследователи Meta обнаружили четкую причинно-следственную связь между пользованием соцсетями и ухудшением эмоционального состояния людей. Участники эксперимента, которые на неделю отказались от Facebook, заявили о снижении уровня депрессии, тревожности, одиночества и меньшее чувство социального сравнения.

Несмотря на такие результаты, компания не только не обнародовала исследования, но полностью свернула проект. Руководство Meta сообщило сотрудникам, что выводы могли быть "искажены существующим медийным нарративом о вреде соцсетей", поэтому исследования решили не продолжать.

На фоне этого юридическая компания Motley Rice подала иск против Meta, обвинив технологического гиганта в умышленном сокрытии доказательств потенциального вреда для пользователей.

Спикер Meta Энди Стоун отверг все упреки и заявил, что компания системно работает над повышением безопасности своих продуктов и ответственно относится к влиянию соцсетей на пользователей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что переговоры между украинской и американской делегациями в Женеве начались значительно напряженнее, чем выглядели в публичных заявлениях. Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/meta-buried-causal-evidence-social-media-harm-us-court-filings-allege-2025-11-23/
Теги:

Новости

Все новости