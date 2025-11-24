Результаты, которые напугали: что скрыла Meta

Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, прекратила собственное исследование после того, как получила доказательства негативного влияния своих платформ на психическое состояние пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы и собеседников компании.

Соцсети портят психику людей

По данным агентства, исследователи Meta обнаружили четкую причинно-следственную связь между пользованием соцсетями и ухудшением эмоционального состояния людей. Участники эксперимента, которые на неделю отказались от Facebook, заявили о снижении уровня депрессии, тревожности, одиночества и меньшее чувство социального сравнения.

Несмотря на такие результаты, компания не только не обнародовала исследования, но полностью свернула проект. Руководство Meta сообщило сотрудникам, что выводы могли быть "искажены существующим медийным нарративом о вреде соцсетей", поэтому исследования решили не продолжать.

На фоне этого юридическая компания Motley Rice подала иск против Meta, обвинив технологического гиганта в умышленном сокрытии доказательств потенциального вреда для пользователей.

Спикер Meta Энди Стоун отверг все упреки и заявил, что компания системно работает над повышением безопасности своих продуктов и ответственно относится к влиянию соцсетей на пользователей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что переговоры между украинской и американской делегациями в Женеве начались значительно напряженнее, чем выглядели в публичных заявлениях. Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.