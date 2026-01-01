Після Різдва та Нового року багато людей стикаються з несподіваним станом пригніченості, тривоги й внутрішньої порожнечі. Замість радості — апатія, замість мотивації — втома. Психологи називають це явище післясвятковим блюзом — короткочасним психологічним станом, який виникає після завершення періоду інтенсивних емоцій.

Післясвятковий блюз накриває тисячі людей: чому після Різдва і Нового року раптово стає порожньо

Фахівці зазначають: це не вигадка і не "поганий характер", а цілком закономірна реакція психіки.

Що таке післясвятковий блюз

Післясвятковий блюз — це стан, який супроводжується сумом, тривогою, дратівливістю, демотивацією та проблемами зі сном. Під час свят людина перебуває в режимі підвищеної емоційної напруги: зустрічі, очікування, підготовка, подарунки, традиції. Коли все це різко зникає, мозок переживає емоційний спад.

Дослідження свідчать: у період свят кількість звернень за психологічною допомогою зменшується, але після їх завершення різко зростає.

Основні симптоми, які не варто ігнорувати

Психологи виокремлюють кілька характерних ознак післясвяткового блюзу:

відчуття порожнечі та втрати сенсу;

сум або розчарування через те, як минули свята;

самотність після зменшення соціальних контактів;

тривожність і дратівливість;

порушення сну;

втома та небажання повертатися до рутини;

шкода за сказаним або несказаним під час свят.

У народі цей стан ще називали "післясвятковою тишею", коли дім раптово стає надто порожнім.

Чому пригнічення виникає саме після свят

Експерти пояснюють: головною причиною є різкий спад адреналіну та інших гормонів стресу, які активно вироблялися під час святкового періоду. Після їх зниження організм відчуває емоційне виснаження.

Додаткові чинники:

різке повернення до буденної рутини;

перевтома від поїздок, застіль і недосипу;

зловживання алкоголем;

завищені очікування від свят, які не справдилися;

січнева "порожнеча" без подій, на які можна чекати.

Як допомогти собі вийти з післясвяткового блюзу

Психологи радять не боротися з цим станом, а м’яко пройти його.

Дайте собі час. Не вимагайте миттєвої продуктивності. Плануйте день із запасом часу, знижуйте навантаження.

Поверніть живе спілкування. Зустрічі й телефонні розмови працюють краще за соціальні мережі.

Нормалізуйте сон. Недосип безпосередньо пов’язаний із депресивними станами.

Додайте рух. Навіть коротка прогулянка запускає вироблення ендорфінів.

Заплануйте маленькі радощі. Кіно, музей, ковзанка або зустріч із друзями допомагають мозку знову чекати на приємне.

Дивіться вперед. Оберіть одну реальну ціль на рік — не глобальну, а досяжну.

Не звинувачуйте себе. Післясвятковий блюз — тимчасовий стан, а не ваша поразка.

У народі вірили: якщо не сварити себе в перші дні року, то рік мине м’якше і спокійніше. Психологи сьогодні з цим погоджуються.

