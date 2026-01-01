Рубрики
После Рождества и Нового года многие сталкиваются с неожиданным состоянием подавленности, тревоги и внутренней пустоты. Вместо радости – апатия, вместо мотивации – усталость. Психологи называют это явление послепраздничным блюзом — кратковременным психологическим состоянием, возникающим после завершения периода интенсивных эмоций.
Послепраздничный блюз накрывает тысячи людей: почему после Рождества и Нового года внезапно становится пусто.
Специалисты отмечают: это не вымысел и не "плохой характер", а вполне закономерная реакция психики.
Послепраздничный блюз – это состояние, сопровождающееся грустью, тревогой, раздражительностью, демотивацией и проблемами со сном. Во время праздников человек находится в режиме повышенных эмоциональных напряжений: встречи, ожидания, подготовка, подарки, традиции. Когда все это резко исчезает, мозг переживает эмоциональный спад.
Исследования свидетельствуют: в период праздников количество обращений за психологической помощью уменьшается, но после их завершения резко растет .
Психологи выделяют несколько характерных признаков послепраздничного блюза:
чувство пустоты и потери смысла;
печаль или разочарование из-за того, как прошли праздники;
одиночество после уменьшения социальных контактов;
тревожность и раздражительность;
нарушение сна;
усталость и нежелание возвращаться в рутину;
жаль по сказанному или несказанному во время праздников.
В народе это состояние еще называли "послепраздничной тишиной", когда дом внезапно становится слишком пустым.
Эксперты объясняют: главной причиной является резкий спад адреналина и других гормонов стресса , активно производившихся во время праздничного периода. После их понижения организм испытывает эмоциональное истощение.
Дополнительные факторы:
резкое возвращение к обыденной рутине;
переутомление от поездок, застолий и недосып;
злоупотребление алкоголем;
завышенные ожидания от неоправдавшихся праздников;
январская "пустота" без событий, которых можно ожидать.
Психологи советуют не бороться с этим состоянием, а мягко пройти его .
Дайте себе время. Не требуйте мгновенной производительности. Планируйте день с запасом времени, снижайте нагрузку.
Верните живое общение. Встречи и телефонные разговоры работают лучше социальных сетей.
Нормализуйте сон. Недосып напрямую связан с депрессивными состояниями.
Разместите движение. Даже короткая прогулка запускает выработку эндорфинов.
Запланируйте маленькие радости. Кино, музей, каток или встреча с друзьями помогают мозгу снова ждать приятного.
Смотрите вперед. Выберите одну реальную цель в год – не глобальную, а достижимую.
Не вините себя. Послепраздничный блюз – временное состояние, а не ваше поражение.
В народе верили: если не ссорить себя в первые дни года, то год пройдет мягче и спокойнее. Психологи сегодня с этим согласны.
