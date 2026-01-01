logo

Послепраздничный блюз накрывает тысячи людей: почему после Рождества и Нового года внезапно становится пусто.
Послепраздничный блюз накрывает тысячи людей: почему после Рождества и Нового года внезапно становится пусто.

Эйфория проходит, елки исчезают, а настроение падает: психологи объяснили, почему именно начало января становится эмоционально тяжелым периодом года.

1 января 2026, 19:15
Автор:
Проніна Анна

После Рождества и Нового года многие сталкиваются с неожиданным состоянием подавленности, тревоги и внутренней пустоты. Вместо радости – апатия, вместо мотивации – усталость. Психологи называют это явление послепраздничным блюзом — кратковременным психологическим состоянием, возникающим после завершения периода интенсивных эмоций.

Специалисты отмечают: это не вымысел и не "плохой характер", а вполне закономерная реакция психики.

Что такое послепраздничный блюз

Послепраздничный блюз – это состояние, сопровождающееся грустью, тревогой, раздражительностью, демотивацией и проблемами со сном. Во время праздников человек находится в режиме повышенных эмоциональных напряжений: встречи, ожидания, подготовка, подарки, традиции. Когда все это резко исчезает, мозг переживает эмоциональный спад.

Исследования свидетельствуют: в период праздников количество обращений за психологической помощью уменьшается, но после их завершения резко растет .

Основные симптомы, которые не следует игнорировать

Психологи выделяют несколько характерных признаков послепраздничного блюза:

  • чувство пустоты и потери смысла;

  • печаль или разочарование из-за того, как прошли праздники;

  • одиночество после уменьшения социальных контактов;

  • тревожность и раздражительность;

  • нарушение сна;

  • усталость и нежелание возвращаться в рутину;

  • жаль по сказанному или несказанному во время праздников.

В народе это состояние еще называли "послепраздничной тишиной", когда дом внезапно становится слишком пустым.

Почему угнетение возникает именно после праздников

Эксперты объясняют: главной причиной является резкий спад адреналина и других гормонов стресса , активно производившихся во время праздничного периода. После их понижения организм испытывает эмоциональное истощение.

Дополнительные факторы:

  • резкое возвращение к обыденной рутине;

  • переутомление от поездок, застолий и недосып;

  • злоупотребление алкоголем;

  • завышенные ожидания от неоправдавшихся праздников;

  • январская "пустота" без событий, которых можно ожидать.

Как помочь себе выйти из послепраздничного блюза

Психологи советуют не бороться с этим состоянием, а мягко пройти его .

Дайте себе время. Не требуйте мгновенной производительности. Планируйте день с запасом времени, снижайте нагрузку.

Верните живое общение. Встречи и телефонные разговоры работают лучше социальных сетей.

Нормализуйте сон. Недосып напрямую связан с депрессивными состояниями.

Разместите движение. Даже короткая прогулка запускает выработку эндорфинов.

Запланируйте маленькие радости. Кино, музей, каток или встреча с друзьями помогают мозгу снова ждать приятного.

Смотрите вперед. Выберите одну реальную цель в год – не глобальную, а достижимую.

Не вините себя. Послепраздничный блюз – временное состояние, а не ваше поражение.

В народе верили: если не ссорить себя в первые дни года, то год пройдет мягче и спокойнее. Психологи сегодня с этим согласны.

