Панічні атаки: ознаки, причини та як діяти

Панічні атаки — це різкі й раптові напади сильного страху, які часто з’являються без видимої причини та супроводжуються вираженими фізичними симптомами. За даними міжнародних організацій, кожна 75-та людина у світі хоча б раз у житті переживає такий стан. Він не є небезпечним для життя, однак здатен суттєво погіршити його якість, якщо вчасно не звернути увагу на симптоми.
Боротьба з панічною атакою
Що таке панічна атака
Панічна атака виникає раптово — вдома, на роботі, у транспорті чи навіть у спокійній ситуації. Людині здається, що з нею трапляється щось загрозливе: серцевий напад, втрата свідомості чи “вихід з реальності”. Триває напад зазвичай від 10 до 30 хвилин.
Причиною є різка реакція нервової системи на стрес: тіло ніби помилково сприймає безпечну ситуацію як небезпечну і запускає механізм “бий або тікай”.
Близько 2–3% людей мають регулярні напади, що може перерости у панічний розлад.
Основні прояви панічної атаки
Фізичні симптоми:
• пришвидшений або нерівний пульс
• відчуття браку повітря, “перехоплює дихання”
• пітливість і тремтіння
• біль або тиск у грудях
• запаморочення, слабкість
• поколювання чи оніміння кінцівок
Психологічні симптоми:
• страх смерті або втрати контролю
• відчуття нереальності (дереалізація)
• відчуття ніби “вийшов зі свого тіла” (деперсоналізація)
• сильне внутрішнє напруження та паніка
Через інтенсивність симптомів багато людей приймають панічну атаку за серцевий напад — близько 23% таких звернень до медиків є саме панічними епізодами.
Чому виникають панічні атаки
Причин може бути кілька, і вони часто накладаються одна на одну:
• Спадковість — наявність тривожних розладів у родині.
• Стрес і перевтома — тривала напруга, проблеми на роботі чи в особистому житті.
• Травматичний досвід — аварії, насильство, воєнні події.
• Алкоголь, наркотики, надлишок кофеїну.
• Тривога або депресія — панічні напади часто супроводжують ці стани.
Інколи атака виникає раптово, без очевидного тригера — тоді причину шукають у роботі нервової системи та гормональному фоні.
Що робити під час панічної атаки
• Вирівняти дихання. Повільні вдихи та видихи заспокоюють нервову систему.
• Заземлення. Сконцентруватися на тому, що бачиш, чуєш, відчуваєш на дотик.
• Самонагадування. Повторювати, що напад тимчасовий і не несе загрози.
• Переключення уваги. Детально розглядати предмет поруч.
• Легка активність. Якщо можливо — пройтись або змінити позу.
Ці техніки допомагають зупинити “накручування” та повернути тіло у стан контролю.
Як запобігти панічним атакам у довгостроковій перспективі
• Психотерапія (КПТ). Найефективніший метод у лікуванні панічних розладів.
• Медикаментозна підтримка. За призначенням лікаря.
• Релаксація, йога, медитація. Знижують рівень фонової тривоги.
• Підтримка близьких. Допомагає не залишатися наодинці з переживаннями.
Коли потрібно звернутися до лікаря
Якщо панічні атаки повторюються або заважають повсякденному життю — варто пройти обстеження у спеціаліста. Важливо виключити фізичні патології та визначити, чи це окремі епізоди, чи вже панічний розлад.
Фахівці можуть підібрати терапію, яка допоможе стабілізувати стан і запобігти подальшим нападам.
