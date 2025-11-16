Панічні атаки: ознаки, причини та як діяти

Панічні атаки — це різкі й раптові напади сильного страху, які часто з’являються без видимої причини та супроводжуються вираженими фізичними симптомами. За даними міжнародних організацій, кожна 75-та людина у світі хоча б раз у житті переживає такий стан. Він не є небезпечним для життя, однак здатен суттєво погіршити його якість, якщо вчасно не звернути увагу на симптоми.

Боротьба з панічною атакою

Що таке панічна атака



Панічна атака виникає раптово — вдома, на роботі, у транспорті чи навіть у спокійній ситуації. Людині здається, що з нею трапляється щось загрозливе: серцевий напад, втрата свідомості чи “вихід з реальності”. Триває напад зазвичай від 10 до 30 хвилин.



Причиною є різка реакція нервової системи на стрес: тіло ніби помилково сприймає безпечну ситуацію як небезпечну і запускає механізм “бий або тікай”.

Близько 2–3% людей мають регулярні напади, що може перерости у панічний розлад.



Основні прояви панічної атаки



Фізичні симптоми:

• пришвидшений або нерівний пульс

• відчуття браку повітря, “перехоплює дихання”

• пітливість і тремтіння

• біль або тиск у грудях

• запаморочення, слабкість

• поколювання чи оніміння кінцівок

Психологічні симптоми:

• страх смерті або втрати контролю

• відчуття нереальності (дереалізація)

• відчуття ніби “вийшов зі свого тіла” (деперсоналізація)

• сильне внутрішнє напруження та паніка

Через інтенсивність симптомів багато людей приймають панічну атаку за серцевий напад — близько 23% таких звернень до медиків є саме панічними епізодами.



Чому виникають панічні атаки



Причин може бути кілька, і вони часто накладаються одна на одну:

• Спадковість — наявність тривожних розладів у родині.

• Стрес і перевтома — тривала напруга, проблеми на роботі чи в особистому житті.

• Травматичний досвід — аварії, насильство, воєнні події.

• Алкоголь, наркотики, надлишок кофеїну.

• Тривога або депресія — панічні напади часто супроводжують ці стани.

Інколи атака виникає раптово, без очевидного тригера — тоді причину шукають у роботі нервової системи та гормональному фоні.



Що робити під час панічної атаки

• Вирівняти дихання. Повільні вдихи та видихи заспокоюють нервову систему.

• Заземлення. Сконцентруватися на тому, що бачиш, чуєш, відчуваєш на дотик.

• Самонагадування. Повторювати, що напад тимчасовий і не несе загрози.

• Переключення уваги. Детально розглядати предмет поруч.

• Легка активність. Якщо можливо — пройтись або змінити позу.

Ці техніки допомагають зупинити “накручування” та повернути тіло у стан контролю.



Як запобігти панічним атакам у довгостроковій перспективі

• Психотерапія (КПТ). Найефективніший метод у лікуванні панічних розладів.

• Медикаментозна підтримка. За призначенням лікаря.

• Релаксація, йога, медитація. Знижують рівень фонової тривоги.

• Підтримка близьких. Допомагає не залишатися наодинці з переживаннями.

Коли потрібно звернутися до лікаря



Якщо панічні атаки повторюються або заважають повсякденному життю — варто пройти обстеження у спеціаліста. Важливо виключити фізичні патології та визначити, чи це окремі епізоди, чи вже панічний розлад.



Фахівці можуть підібрати терапію, яка допоможе стабілізувати стан і запобігти подальшим нападам.



