Панические атаки: признаки, причины и как действовать

Панические атаки: почему возникают, как проявляются и когда нужно обращаться к врачу

16 ноября 2025, 19:30
Панические атаки — это резкие и внезапные приступы сильного страха, часто появляющиеся без видимой причины и сопровождающиеся выраженными физическими симптомами. По данным международных организаций, каждый 75 человек в мире хотя бы раз в жизни переживает такое состояние. Он не опасен для жизни, однако способен существенно ухудшить его качество, если вовремя не обратить внимание на симптомы.

Панические атаки: признаки, причины и как действовать

Борьба с панической атакой

Что такое паническая атака

Паническая атака возникает внезапно – дома, на работе, в транспорте или даже в спокойной ситуации. Человеку кажется, что с ним случается что-то угрожающее: сердечный приступ, потеря сознания или выход из реальности. Продолжается приступ обычно от 10 до 30 минут.

Причиной является резкая реакция нервной системы на стресс: тело как бы ошибочно воспринимает безопасную ситуацию как опасную и запускает механизм "бей или беги".

Около 2–3% людей имеют регулярные приступы, что может перерасти в паническое расстройство.

Основные проявления панической атаки

Физические симптомы:

ускоренный или неровный пульс

• ощущение нехватки воздуха, "перехватывает дыхание"

• потливость и дрожь

• боль или давление в груди

• головокружение, слабость

• покалывание или онемение конечностей

Психологические симптомы:

страх смерти или потери контроля

• ощущение нереальности (дереализация)

• ощущение будто "вышел из своего тела" (деперсонализация)

• сильное внутреннее напряжение и паника

Из-за интенсивности симптомов многие принимают паническую атаку за сердечный приступ — около 23% таких обращений к медикам являются именно паническими эпизодами.

Почему возникают панические атаки

Причин может быть несколько, и они часто накладываются друг на друга:

• Наследственность – наличие тревожных расстройств в семье.

• Стресс и переутомление – длительное напряжение, проблемы на работе или в личной жизни.

• Травматический опыт – аварии, насилие, военные события.

• Алкоголь, наркотики, избыток кофеина.

• Тревога или депрессия – панические приступы часто сопровождают эти состояния.

Иногда атака возникает внезапно, без очевидного триггера, тогда причину ищут в работе нервной системы и гормональном фоне.

Что делать во время панической атаки

Выровнять дыхание. Медленные вдохи и выдохи успокаивают нервную систему.

• Заземление. Сконцентрироваться на том, что видишь, слышишь, ощущаешь на ощупь.

• Самонапоминание. Повторять, что нападение временное и не несет угрозы.

• Переключение внимания. Подробно рассматривать предмет рядом.

• Легкая активность. Если возможно, пройти или изменить позу.

Эти техники помогают остановить накручивание и вернуть тело в состояние контроля.

Как предотвратить панические атаки в долгосрочной перспективе

Психотерапия (КПТ). Наиболее эффективный метод в лечении панических расстройств.

• Медикаментозная поддержка. По назначению врача.

• Релаксация, йога, медитация. Снижают уровень фоновой тревоги.

• Поддержка близких. Помогает не оставаться наедине с переживаниями.

Когда нужно обратиться к врачу

Если панические атаки повторяются или мешают повседневной жизни, стоит пройти обследование у специалиста. Важно исключить физические патологии и определить, это отдельные эпизоды, или уже паническое расстройство.

Специалисты могут подобрать терапию, которая поможет стабилизировать состояние и предотвратить дальнейшие приступы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Крепкие отношения требуют усилий по обе стороны. Когда партнеры поддерживают друг друга, уважают границы и вкладывают примерно одинаковые ресурсы — есть шанс на долгосрочные и здоровые отношения. Но если баланс нарушен, и кто-то постоянно жертвует собой, а не получает ничего, это уже не о любви. Психологи советуют внимательно следить за сигналами, указывающими на то, что у таких отношений нет будущего.



