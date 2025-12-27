logo_ukra

П’ять причин, для чого спати голим: що ви втрачали всі ці роки

Фахівці розповіли, чому відмовитися від піжами на ніч варто прямо зараз: від схуднення до кращих стосунків

27 грудня 2025, 16:13
Автор:
Проніна Анна

Ви досі одягаєте піжаму на ніч? Можливо, саме це заважає вам почуватися бадьоро, худнути та залишатися молодим. Фахівці запевняють: сон голяка — не лише приємна, а й неймовірно корисна звичка. Ось п’ять причин, чому варто спробувати вже цієї ночі.

П’ять причин, для чого спати голим: що ви втрачали всі ці роки

Сон без піжами робить вас молодшими, худішими і щасливішими — перевірено наукою

1. Скидає зайві кілограми без дієт
Дослідження Національного інституту охорони здоров’я США показало, що прохолодний сон змушує організм спалювати більше жиру для підтримки тепла. І так, сон голяка допомагає метаболізму працювати швидше — ваша вага скаже вам "дякую".

2. Залишає вас молодшими
Нижча температура в кімнаті (менше 21˚C) сприяє виробленню мелатоніну — гормону, який не лише регулює сон, а й уповільнює старіння. Хто б міг подумати, що секрет довголіття лежить у… відсутності піжами?

3. Менше стресу, більше спокою
Сон без одягу знижує рівень кортизолу — гормону стресу, особливо у найглибший період сну з 22:00 до 2:00. Ваша нервова система буде вдячна, а пробудження серед ночі стануть рідкістю.

4. Корисно для вашого статевого здоров’я
Дослідження Стенфордського університету показало: чоловіки, які спали голими, мали на 25% менше пошкоджень ДНК у спермі порівняно з тими, хто не розлучався з білизною. Так що сон голяка — це ще й інвестиція у майбутнє батьківство.

5. Кращі стосунки і більше близькості
Дотик шкіри до шкіри під час сну стимулює вироблення окситоцину — гормону любові. Він знижує стрес, зміцнює імунітет і робить вас більш відкритими до партнера. Спільний сон без піжам — простий спосіб зробити відносини гарячішими й міцнішими.

Не втрачайте шанс: ця звичка корисна, приємна і зовсім безкоштовна. Відмовтеся від піжами і подаруйте собі ніч здоров’я, краси та щастя.

