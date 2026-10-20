Не лише розвага: вчені виявили несподівану користь відеоігор для психіки

Відеоігри давно стали популярним способом відпочинку, але їхній вплив на психіку може бути значно ширшим. Дослідження показують, що звичайні ігри здатні полегшувати окремі симптоми депресії та тривожності, а також допомагати людям відчувати зв'язок з іншими.

Відеоігри та їхній вплив на психічне здоров'я. Фото: Pixabay / Romy_Deckel

Як ігри впливають на психіку

У дослідженні, опублікованому в журналі JMIR Serious Games, науковці проаналізували попередні роботи про вплив комерційних відеоігор на психічне здоров'я. Вони з'ясували, що такі розваги можуть бути корисними, зокрема для людей, яким складно отримати традиційну психологічну допомогу через її вартість або недоступність.

Наприклад, Minecraft та Animal Crossing: New Horizons можуть сприяти соціальній взаємодії та зменшувати відчуття самотності. А дослідження за участю підлітків показало, що гравці в Mario Kart демонстрували кращі навички емоційної регуляції.

Відеоігри також можуть відволікати від нав'язливих думок, допомагати керувати настроєм і повертати відчуття задоволення. В одному з експериментів люди з тривожністю, які грали в Plants vs. Zombies щонайменше 30 хвилин чотири рази на тиждень, продемонстрували позитивні зміни психічного стану.

Чому звичайні ігри можуть бути корисними

На думку фахівців, важливу роль відіграє добровільність. Комерційні ігри люди обирають самостійно, тому процес приносить задоволення, а не сприймається як чергове терапевтичне завдання. При цьому користь можуть забезпечувати не лише спеціально розроблені психологічні ігри.

Ще одна перевага — доступність. Грати можна вдома та у зручний час, не витрачаючи коштів на кожен сеанс допомоги.

Однак фахівці застерігають: відеоігри не слід вважати заміною психотерапії чи професійного лікування. Їх розглядають як можливе доповнення до допомоги людям із психологічними труднощами. Дослідження цього напряму тривають, тому потенційні переваги ігор потребують подальшого вивчення.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому у Чун-Лі такі великі стегна: секрет знаменитого персонажа Street Fighter