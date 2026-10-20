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Не только развлечение: ученые обнаружили неожиданную пользу видеоигр для психики

Исследования показывают, что обычные компьютерные игры могут улучшать настроение, уменьшать чувство одиночества и поддерживать психическое здоровье

20 октября 2026, 20:07
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Сергій Кречмаровський

Видеоигры давно стали популярным способом отдыха, но их влияние на психику может быть гораздо шире. Исследования показывают, что обычные игры способны облегчать отдельные симптомы депрессии и тревожности, а также помогать людям чувствовать связь с окружающими.

Не только развлечение: ученые обнаружили неожиданную пользу видеоигр для психики

Видеоигры и их влияние на психическое здоровье. Фото: Pixabay / Romy_Deckel

Как игры влияют на психику

В исследовании, опубликованном в журнале JMIR Serious Games, ученые проанализировали предыдущие работы о влиянии коммерческих видеоигр на психическое здоровье. Они выяснили, что такие развлечения могут быть полезны, в частности, для людей, которым сложно получить традиционную психологическую помощь из-за ее стоимости или недоступности.

Например, Minecraft и Animal Crossing: New Horizons могут способствовать социальному взаимодействию и уменьшать чувство одиночества. А исследование с участием подростков показало, что игроки в Mario Kart демонстрировали лучшие навыки эмоциональной регуляции.

Видеоигры также могут отвлекать от навязчивых мыслей, помогать управлять настроением и возвращать чувство удовольствия. В одном из экспериментов люди с тревожностью, которые играли в Plants vs. Zombies не менее 30 минут четыре раза в неделю, продемонстрировали положительные изменения психического состояния.

Почему обычные игры могут быть полезны

По мнению специалистов, важную роль играет добровольность. Коммерческие игры люди выбирают самостоятельно, поэтому процесс приносит удовольствие, а не воспринимается как очередное терапевтическое задание. При этом пользу могут приносить не только специально разработанные психологические игры.

Еще одно преимущество — доступность. Играть можно дома и в удобное время, не тратя деньги на каждый сеанс помощи.

Однако специалисты предупреждают: видеоигры не следует считать заменой психотерапии или профессионального лечения. Их рассматривают как возможное дополнение к помощи людям с психологическими трудностями. Исследования в этом направлении продолжаются, поэтому потенциальные преимущества игр нуждаются в дальнейшем изучении.

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Источник: https://www.verywellmind.com/video-games-could-treat-mental-illness-study-shows-5190213
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