Не только развлечение: ученые обнаружили неожиданную пользу видеоигр для психики

Видеоигры давно стали популярным способом отдыха, но их влияние на психику может быть гораздо шире. Исследования показывают, что обычные игры способны облегчать отдельные симптомы депрессии и тревожности, а также помогать людям чувствовать связь с окружающими.

Видеоигры и их влияние на психическое здоровье. Фото: Pixabay / Romy_Deckel

Как игры влияют на психику

В исследовании, опубликованном в журнале JMIR Serious Games, ученые проанализировали предыдущие работы о влиянии коммерческих видеоигр на психическое здоровье. Они выяснили, что такие развлечения могут быть полезны, в частности, для людей, которым сложно получить традиционную психологическую помощь из-за ее стоимости или недоступности.

Например, Minecraft и Animal Crossing: New Horizons могут способствовать социальному взаимодействию и уменьшать чувство одиночества. А исследование с участием подростков показало, что игроки в Mario Kart демонстрировали лучшие навыки эмоциональной регуляции.

Видеоигры также могут отвлекать от навязчивых мыслей, помогать управлять настроением и возвращать чувство удовольствия. В одном из экспериментов люди с тревожностью, которые играли в Plants vs. Zombies не менее 30 минут четыре раза в неделю, продемонстрировали положительные изменения психического состояния.

Почему обычные игры могут быть полезны

По мнению специалистов, важную роль играет добровольность. Коммерческие игры люди выбирают самостоятельно, поэтому процесс приносит удовольствие, а не воспринимается как очередное терапевтическое задание. При этом пользу могут приносить не только специально разработанные психологические игры.

Еще одно преимущество — доступность. Играть можно дома и в удобное время, не тратя деньги на каждый сеанс помощи.

Однако специалисты предупреждают: видеоигры не следует считать заменой психотерапии или профессионального лечения. Их рассматривают как возможное дополнение к помощи людям с психологическими трудностями. Исследования в этом направлении продолжаются, поэтому потенциальные преимущества игр нуждаются в дальнейшем изучении.

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