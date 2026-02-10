logo

Самый опасный день для любви: почему отношения рушатся именно сегодня

Перед Днем святого Валентина психологи фиксируют резкий всплеск разрывов в парах – наиболее «критическим» днем для отношений называют так называемый «красный вторник»

10 февраля 2026, 22:31
В канун Дня влюбленных в мире традиционно растет количество разрывов в романтических отношениях. По данным, на которые ссылается Glamour , психологи и социологи уже несколько лет подряд фиксируют одну и ту же тенденцию: чаще всего люди решают поставить точку в отношениях именно за неделю до 14 февраля, причем пик таких решений приходится на вторник.

Самый опасный день для любви: почему отношения рушатся именно сегодня

Риск расставания перед Днём Святого Валентина

Согласно результатам опросов, более трети респондентов признались, что разрывали отношения именно в этот период. Почти половина из них выбирала для этого вторник, который эксперты неофициально назвали красным. Именно в этот день люди чаще всего принимают окончательные решения по поводу будущего пара.

Среди основных причин – нежелание тратить деньги на празднование Дня святого Валентина, что стало решающим фактором для 41% опрошенных. Еще 29% отметили, что им психологически трудно продолжать отношения без искренних чувств и притворяться романтикой только ради праздника. Для 24% респондентов разрыв до 14 февраля стал способом "начать с чистого листа" без эмоционального давления символической даты.

Специалисты объясняют, что День влюбленных часто выступает своеобразным триггером: он заставляет людей честно оценить качество отношений и ответить на вопрос, есть ли у них реальное будущее. Если пара переживает кризис, самое приближение праздника становится моментом, когда избегать разговоров и решений становится невозможно.

Психологи подчеркивают: хотя "красный вторник" ассоциируется с болезненными решениями, для многих он становится точкой освобождения от токсических или формальных отношений, не выдерживающих проверки искренностью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что одна из крупнейших консервативных медиасетей США — Newsmax — объявила о масштабном международном расширении, в рамках которого весной 2026 года планирует запустить локализованный телеканал в Украине.



Источник: https://www.glamourmagazine.co.uk/article/red-tuesday-likely-to-be-dumped
