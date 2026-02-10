Самый опасный день для любви: почему отношения рушатся именно сегодня

В канун Дня влюбленных в мире традиционно растет количество разрывов в романтических отношениях. По данным, на которые ссылается Glamour , психологи и социологи уже несколько лет подряд фиксируют одну и ту же тенденцию: чаще всего люди решают поставить точку в отношениях именно за неделю до 14 февраля, причем пик таких решений приходится на вторник.

Риск расставания перед Днём Святого Валентина

Согласно результатам опросов, более трети респондентов признались, что разрывали отношения именно в этот период. Почти половина из них выбирала для этого вторник, который эксперты неофициально назвали красным. Именно в этот день люди чаще всего принимают окончательные решения по поводу будущего пара.

Среди основных причин – нежелание тратить деньги на празднование Дня святого Валентина, что стало решающим фактором для 41% опрошенных. Еще 29% отметили, что им психологически трудно продолжать отношения без искренних чувств и притворяться романтикой только ради праздника. Для 24% респондентов разрыв до 14 февраля стал способом "начать с чистого листа" без эмоционального давления символической даты.

Специалисты объясняют, что День влюбленных часто выступает своеобразным триггером: он заставляет людей честно оценить качество отношений и ответить на вопрос, есть ли у них реальное будущее. Если пара переживает кризис, самое приближение праздника становится моментом, когда избегать разговоров и решений становится невозможно.

Психологи подчеркивают: хотя "красный вторник" ассоциируется с болезненными решениями, для многих он становится точкой освобождения от токсических или формальных отношений, не выдерживающих проверки искренностью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что одна из крупнейших консервативных медиасетей США — Newsmax — объявила о масштабном международном расширении, в рамках которого весной 2026 года планирует запустить локализованный телеканал в Украине.