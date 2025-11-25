10 червоних прапорців: як розпізнати токсичні стосунки

Згідно з дослідженням Фонду ООН у галузі народонаселення за 2021–2022 роки, понад третина українців не розуміє, що означають токсичні стосунки. Частина опитаних навіть пов’язувала їх із фізичним отруєнням чи наркотиками. Насправді йдеться про ситуації, коли партнерська взаємодія поступово "отруює" життя одного з учасників стосунків, витісняючи комфорт і підтримку щоденними негативними емоціями.

Що таке токсичні стосунки

Токсичність — не завжди про фізичне чи психологічне насильство. Але саме з дрібних маніпуляцій, знецінення та контролю найчастіше починаються більш небезпечні форми абʼюзу.

Comments.ua зібрав десять неочевидних ознак, які допомагають вчасно помітити проблему.

1. Емоційні гойдалки



У токсичних стосунках поведінка партнера може різко змінюватися: від підвищеної уваги до повного ігнору. Такі коливання стають регулярним "режимом" і формують підвищену тривожність та недовіру.



У здоровій взаємодії люди пояснюють свої реакції, а не приховують їх.



2. Газлайтинг і знецінення



Газлайтинг — це цілеспрямоване викривлення реальності, коли партнер змушує людину сумніватися у власних відчуттях і памʼяті.



Типові фрази: "Тобі здається", "Ти перебільшуєш", "Я такого не говорив".



Таке спілкування підриває самооцінку та ускладнює розпізнавання насильства.



3. Неможливість здорового конфлікту



У токсичній парі будь-яка спроба конструктивно обговорити проблему переходить у звинувачення, уникання розмови, маніпуляції чи пасивну агресію.



Партнер може "карати" мовчанням або перекладати відповідальність: "Ти мене не любиш", "Це ти провокуєш".



4. Недовіра та нечесність



Постійна брехня, приховування, суперечливі слова й дії — одна з ключових ознак.



Якщо ви боїтеся бути відвертими або відчуваєте, що не можете покладатися на партнера, — це сигнал токсичності.



5. Відсутність підтримки



У токсичних стосунках людина часто применшує потреби партнера, змагається з ним, зрадіє чужим невдачам або ніколи не стає на його бік.



6. Контроль і ревнощі



Контроль проявляється як у дрібному "моніторингу", так і в прямому втручанні в життя: перевірка телефонів, обмеження кола спілкування, вимоги змінити зовнішність, надмірна ревність.



Це один із перших сигналів потенційного насильства.



7. Агресія та токсичне спілкування



Партнер може не кричати, але використовувати сарказм, різкі жарти, мовчання, приниження чи постійні докори.



Особливо небезпечна прихована агресія, що маскується під "жарти".

8. Ігнорування потреб



Токсичний партнер часто робить вигляд, що його потреби важливіші, а ваші — другорядні чи "необов’язкові".



Маніпуляції можуть бути завуальованими: людина демонструє, що ви "повинні" відповідати її очікуванням, інакше вона розчарується чи "перестане любити".



9. Ізоляція від оточення



Абʼюзери часто намагаються віддалити людину від її родини та друзів, щоб створити залежність.



Може звучати так: "Вони погано на тебе впливають", "Ніхто тебе не зрозуміє, крім мене".



10. Порожні обіцянки змін



Класичний сценарій токсичних стосунків: партнер визнає провину, обіцяє виправитися — і все повторюється знову.



Якщо ви регулярно живете очікуванням, що "цього разу все буде інакше", — це маркер нездорового зв’язку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в умовах тривалої війни українці все частіше стикаються з явищем емоційних гойдалок — різких перепадів настрою, які можуть змінюватися протягом одного дня. Психологи проєкту "Незламна мама" від "Фонду Маша" пояснюють, як виникає цей стан і що допомагає повернути емоційну рівновагу.