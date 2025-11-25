Емоційні гойдалки: чому нас «штормить» і як повернути рівновагу

В умовах тривалої війни українці все частіше стикаються з явищем емоційних гойдалок — різких перепадів настрою, які можуть змінюватися протягом одного дня. Психологи проєкту "Незламна мама" від "Фонду Маша" пояснюють, як виникає цей стан і що допомагає повернути емоційну рівновагу.

Емоційний стан українців

Що таке емоційні гойдалки



Емоційні гойдалки — це різкі, швидкі й інтенсивні зміни емоцій, якими складно керувати. Такий стан природно виникає у людей, які тривалий час перебувають у стресі чи небезпеці. На нього також впливають обов’язки, тягар відповідальності, втома й недостатній ресурс самоконтролю.



Психологи наголошують: це не патологія. У періоди кризи такі перепади — нормальна реакція нервової системи.



Хто запускає ці гойдалки



Експерти пояснюють, що емоційні коливання розпочинає сама людина, яку "штормить" у певний момент. Уникнення відповідальності за свій емоційний стан лише підсилює відчуття безсилля. Водночас варто пам’ятати, що чужі слова чи дії не можуть повністю контролювати наші емоції — вони лише тригерують внутрішні процеси.



Як вплинути на свій емоційний стан



Психологи радять спостерігати за змінами настрою та намагатися зрозуміти, які потреби стоять за кожною емоцією. Коли людина визнає природність своїх переживань і дає собі час на проживання емоцій, інтенсивність коливань зменшується.



Серед ефективних технік:

• усвідомлення та називання власних емоцій;

• аналіз інтенсивності емоцій за шкалою 1–10 і відстеження змін;

• фокус на думках, які заспокоюють і підтримують внутрішню рівновагу;

• фрази-самопідтримки на кшталт: "Я впораюся", "Я можу це пережити";

• дихальні практики — уповільнене дихання, паузи між вдихом і видихом, дихання діафрагмою;

• техніка "сканування тіла", яка допомагає зменшити напругу та повернути відчуття контролю.

Чи можна зменшити силу коливань



За словами фахівців, зменшити амплітуду емоційних гойдалок можливо, якщо регулярно приділяти час собі та своїм потребам. На стабілізацію позитивно впливають прогулянки, мистецтво, спілкування з близькими, спортивні заняття, йога чи релаксаційні практики. Важливо впроваджувати щоденні ритуали турботи про себе та дивитись на події в довгостроковій перспективі.



