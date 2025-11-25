Эмоциональные качели: почему нас «штормит» и как вернуть равновесие

В условиях продолжительной войны украинцы все чаще сталкиваются с явлением эмоциональных качелей — резких перепадов настроения, которые могут меняться в течение одного дня. Психологи проекта "Несокрушимая мама" от "Фонда Маша" объясняют, как возникает это состояние и что помогает вернуть эмоциональное равновесие.

Эмоциональное состояние украинцев

Что такое эмоциональные качели



Эмоциональные качели – это резкие, быстрые и интенсивные изменения эмоций, которыми сложно управлять. Такое состояние естественно возникает у людей, длительно пребывающих в стрессе или опасности. На него также влияют обязанности, бремя ответственности, усталость и недостаточный ресурс самоконтроля.



Психологи подчеркивают: это не патология. В периоды кризиса такие перепады нормальная реакция нервной системы.



Кто запускает эти качели



Эксперты объясняют, что эмоциональные колебания начинает сам человек, который "штормит" в определенный момент. Избегание ответственности за свое эмоциональное состояние лишь усиливает чувство бессилия. В то же время, стоит помнить, что чужие слова или действия не могут полностью контролировать наши эмоции — они лишь триггерируют внутренние процессы.



Как повлиять на свое эмоциональное состояние



Психологи рекомендуют наблюдать за изменениями настроения и пытаться понять, какие потребности стоят за каждой эмоцией. Когда человек признает природность своих переживаний и дает себе время на жительство эмоций, интенсивность колебаний уменьшается.



Среди эффективных техник:

• осознание и называние собственных эмоций;

• анализ интенсивности эмоций по шкале 1–10 и отслеживание изменений;

• фокус на мыслях, успокаивающих и поддерживающих внутреннее равновесие;

• фразы-самоподдержки типа: "Я справлюсь", "Я могу это пережить";

• дыхательные практики – замедленное дыхание, паузы между вдохом и выдохом, дыхание диафрагмой;

• техника "сканирования тела", которая помогает снизить напряжение и вернуть ощущение контроля.

Можно ли уменьшить силу колебаний



По словам специалистов, уменьшить амплитуду эмоциональных качелей возможно, если регулярно уделять время себе и своим потребностям. На стабилизацию оказывают положительное влияние прогулки, искусство, общение с близкими, спортивные занятия, йога или релаксационные практики. Важно внедрять ежедневные ритуалы заботы о себе и смотреть на события в долгосрочной перспективе.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что пока внимание общества приковано к перечню пунктов возможного мирного соглашения и дискуссий вокруг переговоров, ситуация на линии фронта стремительно ухудшается. Об этом заявил подполковник ВСУ 3 армейского корпуса и военный Максим Жорин.