Дівчина з 25 особистостями розповіла, що бачить у дзеркалі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дівчина з Великої Британії, якій діагностували дисоціативний розлад ідентичності (ДРІ), розповіла про життя з десятками різних особистостей, що відрізняються віком, статтю, поведінкою та почерком. Зокрема дівчина пояснила, що вона бачить у дзеркалі.
Бо Гупер. Фото з відкритих джерел
Бо Гупер в інтерв’ю LADbible Stories розповіла, що живе приблизно з 20-30 "альтер-особистостями", з яких близько десяти проявляються найчастіше. За її словами, деякі з них діти, інші мають чоловічу стать, різні акценти та абсолютно несхожі характери.
Дисоціативний розлад ідентичності, відомий також розлад множинної особистості, вважається складним психічним станом, який часто пов’язують із важкими травмами в минулому. Людина може переживати втрату пам’яті, провали в часі та відчуття, ніби контроль над життям переходить до інших станів особистості.
Бо згадує, що найбільш лякаючими для неї є моменти "перемикання". Вона описує це як раптову втрату свідомості.
Бо Гупер
Також Бо розповіла про те, як різні особистості сприймають себе в дзеркалі. За словами жінки, одна з чоловічих особистостей постійно скаржиться, що бачить "обличчя Бо", хоча не асоціює себе з жіночим тілом. Інша особистість, шестирічна дівчинка на ім’я Лейла, лякається власного відображення через дорослу зовнішність.
За словами дівчини, деякі "альтернативні особи" мають власні звички та вподобання. Одна особистість, ненавидить татуювання, пірсинг і фарбоване волосся, хоча Бо має багато татуювань. Інші можуть купувати дитячі іграшки, а особистість, яка називає себе Трейсі, любить алкоголь.
Бо Гупер
Жінка також розповіла, що одна з її особистостей намагалася завдати їй шкоди через внутрішній біль і травму. Попри це, Бо наголошує, що більшість людей з дисоціативним розладом ідентичності не є небезпечними для суспільства.
Вона переконана, що навколо цього діагнозу існує багато міфів, особливо після популярності теми у TikTok. За словами Бо, люди часто помилково сприймають таких пацієнтів як агресивних або таких, що "вигадують хворобу заради уваги".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що психологи розповіли, чи може людина змінитися.