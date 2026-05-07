Дівчина з 25 особистостями розповіла, що бачить у дзеркалі

Дівчина з Великої Британії, якій діагностували дисоціативний розлад ідентичності (ДРІ), розповіла про життя з десятками різних особистостей, що відрізняються віком, статтю, поведінкою та почерком. Зокрема дівчина пояснила, що вона бачить у дзеркалі.

Бо Гупер в інтерв’ю LADbible Stories розповіла, що живе приблизно з 20-30 "альтер-особистостями", з яких близько десяти проявляються найчастіше. За її словами, деякі з них діти, інші мають чоловічу стать, різні акценти та абсолютно несхожі характери.

Дисоціативний розлад ідентичності, відомий також розлад множинної особистості, вважається складним психічним станом, який часто пов’язують із важкими травмами в минулому. Людина може переживати втрату пам’яті, провали в часі та відчуття, ніби контроль над життям переходить до інших станів особистості.

Бо згадує, що найбільш лякаючими для неї є моменти "перемикання". Вона описує це як раптову втрату свідомості.

"Наче ти знепритомнів, але замість падіння просто починаєш жити інший фрагмент життя", — пояснює дівчина зміни між різними особистостями.

Також Бо розповіла про те, як різні особистості сприймають себе в дзеркалі. За словами жінки, одна з чоловічих особистостей постійно скаржиться, що бачить "обличчя Бо", хоча не асоціює себе з жіночим тілом. Інша особистість, шестирічна дівчинка на ім’я Лейла, лякається власного відображення через дорослу зовнішність.

"Їй важко усвідомлювати, що я доросла. Вона дивиться в дзеркало, вона бачить, що у нас є груди, ми вищі, і все таке інше. І вона все ще думає, що вона шестирічна дитина, і її це лякає. Тому їй доводиться носити такий собі гігантський одяг, який змушує її почуватися маленькою", — говорить Бо.

За словами дівчини, деякі "альтернативні особи" мають власні звички та вподобання. Одна особистість, ненавидить татуювання, пірсинг і фарбоване волосся, хоча Бо має багато татуювань. Інші можуть купувати дитячі іграшки, а особистість, яка називає себе Трейсі, любить алкоголь.

Жінка також розповіла, що одна з її особистостей намагалася завдати їй шкоди через внутрішній біль і травму. Попри це, Бо наголошує, що більшість людей з дисоціативним розладом ідентичності не є небезпечними для суспільства.

"Найбільша, на мою думку, полягає в тому, що ми вбивці. Що ми збираємося вам завдати болю. Що ми вбивці з сокирами", — говорить дівчина.

Вона переконана, що навколо цього діагнозу існує багато міфів, особливо після популярності теми у TikTok. За словами Бо, люди часто помилково сприймають таких пацієнтів як агресивних або таких, що "вигадують хворобу заради уваги".

