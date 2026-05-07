Девушка с 25 личностями рассказала, что видит в зеркале

Девушка из Великобритании, которой диагностировали диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ), рассказала о жизни с десятками разных личностей, отличающихся возрастом, полом, поведением и почерком. В частности, девушка объяснила, что она видит в зеркале.

Бо Гупер. Фото из открытых источников

Бо Гупер в интервью LADbible Stories рассказала, что живет примерно с 20-30 "альтер-личностями", из которых около десяти проявляются чаще всего. По ее словам, некоторые из них дети, другие имеют мужской пол, разные акценты и совершенно непохожие характеры.

Диссоциативное расстройство идентичности, известное также расстройство множественной личности, считается сложным психическим состоянием, которое часто связывают с тяжелыми травмами в прошлом. Человек может переживать утрату памяти, провалы во времени и чувство, будто контроль над жизнью переходит к другим состояниям личности.

Бо вспоминает, что наиболее пугающими для нее моменты "переключения". Она описывает это как внезапную потерю сознания.

"Вроде бы ты потерял сознание, но вместо падения просто начинаешь жить другой фрагмент жизни", — объясняет девушка изменения между разными личностями.

Бо Хупер

Также Бо рассказала о том, как разные личности воспринимают себя в зеркале. По словам женщины, одна из мужских личностей постоянно жалуется, что видит "лицо Бо", хотя не ассоциирует себя с женским телом. Другая личность, шестилетняя девочка по имени Лейла, пугается собственного отражения через взрослую внешность.

"Ей трудно осознавать, что я взрослая. Она смотрит в зеркало, она видит, что у нас есть грудь, мы выше, и все прочее. И она все еще думает, что она шестилетний ребенок, и его это пугает. Поэтому ему приходится носить некую гигантскую одежду, которая заставляет ее чувствовать себя маленькой", — говорит Бо.

По словам девушки, некоторые "альтернативные личности" имеют собственные привычки и предпочтения. Одна личность, ненавидящая татуировки, пирсинг и крашеные волосы, хотя Бо имеет много татуировок. Другие могут покупать детские игрушки, а личность, называющая себя Трейси, любит алкоголь.

Ибо Гупер

Женщина также рассказала, что одна из ее личностей пыталась нанести ей вред из-за внутренней боли и травмы. Несмотря на это, Бо отмечает, что большинство людей с диссоциативным расстройством идентичности не опасны для общества.

"Самая большая, по моему мнению, заключается в том, что мы убийцы. Что мы собираемся вам причинить боль. Что мы убийцы с топорами", — говорит девушка.

Она убеждена, что вокруг этого диагноза существует много мифов, особенно после популярности темы TikTok. По словам Бо, люди часто ошибочно воспринимают таких пациентов как агрессивных или "выдумывающих болезнь ради внимания".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что психологи рассказали, может ли человек измениться.