Ці 5 звичок «розбивають» психіку: 2025 рік відкрив правду, яку всі бояться почути

Психічне здоров’я — тема, про яку говорять більше, ніж колись, але щоразу випливає щось нове. Психологи зі світовою практикою виокремили п’ять звичок, які найчастіше приводять до тривоги, депресії та емоційного вигоряння.

Психологи назвали найнебезпечніші звички

Перше і найнебезпечніше — постійний перегляд новин без паузи. Людина щодня ловить інформаційні "удари" й не дає мозку відпочити: результат — хронічний стрес, що з часом переходить у тривожні розлади.

Друга звичка — постійне порівняння себе з іншими в соцмережах. Цей механізм створює ілюзію чужого "суперуспіху" і змушує людину постійно відчувати свою "недостатність".

Третя — ігнорування власних емоцій: багато хто звикає їх придушувати замість того, щоб аналізувати і розуміти, що саме викликає ті чи інші відчуття.

Четверта — хронічне "перфекціоністське" мислення — прагнення, щоб усе було ідеально. Насправді воно забирає ресурси мозку і створює постійний внутрішній тиск.

І, нарешті, п’ята — життя в рутині без зміни активностей: мозок "звикає" до одноманітності, що веде до зниження мотивації і розвитку депресивних симптомів.

Психологи радять: замість цього щодня додавати новий маленький виклик — прогулянку довше на 10 хвилин, нову вправу, розмову з незнайомцем. Саме маленькі зміни найдужче "розганяють" ресурси мозку.

