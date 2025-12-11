logo_ukra

Ці 5 звичок «розбивають» психіку: 2025 рік відкрив правду, яку всі бояться почути
Вони здаються звичними, навіть безневинними — але саме вони потроху «з'їдають» вашу психіку

Вони здаються звичними, навіть безневинними — але саме вони потроху «з’їдають» вашу психіку

11 грудня 2025, 14:10
Автор:
avatar

Проніна Анна

Психічне здоров’я — тема, про яку говорять більше, ніж колись, але щоразу випливає щось нове. Психологи зі світовою практикою виокремили п’ять звичок, які найчастіше приводять до тривоги, депресії та емоційного вигоряння.

Ці 5 звичок «розбивають» психіку: 2025 рік відкрив правду, яку всі бояться почути

Психологи назвали найнебезпечніші звички

Перше і найнебезпечніше — постійний перегляд новин без паузи. Людина щодня ловить інформаційні "удари" й не дає мозку відпочити: результат — хронічний стрес, що з часом переходить у тривожні розлади.

Друга звичка — постійне порівняння себе з іншими в соцмережах. Цей механізм створює ілюзію чужого "суперуспіху" і змушує людину постійно відчувати свою "недостатність".

Третя — ігнорування власних емоцій: багато хто звикає їх придушувати замість того, щоб аналізувати і розуміти, що саме викликає ті чи інші відчуття.

Четверта — хронічне "перфекціоністське" мислення — прагнення, щоб усе було ідеально. Насправді воно забирає ресурси мозку і створює постійний внутрішній тиск.

І, нарешті, п’ята — життя в рутині без зміни активностей: мозок "звикає" до одноманітності, що веде до зниження мотивації і розвитку депресивних симптомів.

Психологи радять: замість цього щодня додавати новий маленький виклик — прогулянку довше на 10 хвилин, нову вправу, розмову з незнайомцем. Саме маленькі зміни найдужче "розганяють" ресурси мозку.

Психологи радять: замість цього щодня додавати новий маленький виклик — прогулянку довше на 10 хвилин, нову вправу, розмову з незнайомцем. Саме маленькі зміни найдужче "розганяють" ресурси мозку.



