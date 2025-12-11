Эти 5 привычек «разбивают» психику: 2025 год открыл правду, которую все боятся услышать

Психическое здоровье — тема, о которой говорят больше, чем когда-либо, но каждый раз вытекает что-то новое. Психологи с мировой практикой выделили пять привычек , которые чаще всего приводят к тревоге, депрессии и эмоциональному выгоранию.

Психологи назвали самые опасные привычки

Первое и самое опасное – постоянный просмотр новостей без паузы . Человек ежедневно ловит информационные "удары" и не дает мозгу отдохнуть: результат — хронический стресс, со временем переходящий в тревожные расстройства.

Вторая привычка – постоянное сравнение себя с другими в соцсетях . Этот механизм создает иллюзию чужого "суперуспеха" и заставляет человека постоянно ощущать свою "недостаточность".

Третья – игнорирование собственных эмоций : многие привыкают их подавлять вместо того, чтобы анализировать и понимать, что именно вызывает те или иные ощущения.

Четвертая – хроническое "перфекционистское" мышление – стремление, чтобы все было идеально. На самом деле оно отнимает ресурсы мозга и создает постоянное внутреннее давление.

И, наконец, пятая – жизнь в рутине без изменения активностей : мозг "привыкает" к однообразию, что ведет к снижению мотивации и развитию депрессивных симптомов.

Психологи советуют: вместо этого каждый день добавлять новый маленький вызов – прогулку дольше на 10 минут, новое упражнение, разговор с незнакомцем. Именно маленькие изменения сильнее всего "разгоняют" ресурсы мозга.

