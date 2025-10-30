Этот незаметный жест может свидетельствовать, что ваш партнер психопат

Большинство людей воспринимают прикосновения в отношениях как проявление нежности и заботы. Однако новое исследование психологов из Бингемтонского университета показывает, что не все прикосновения безопасны. В определенных ситуациях они могут являться инструментом контроля и манипуляции, особенно со стороны людей с так называемыми "темными" чертами личности.

Кадр из фильма "Американский психопат"

Обычно объятия или легкое касание руки успокаивают и помогают снять напряжение во время конфликтов. Но, как выяснили ученые, если партнер затрагивает вас во время спора, это может быть не проявление поддержки, а попытка утвердить свою власть.

Исследование, опубликованное в журнале Current Psychology, показало, что люди с чертами "темной триады", включающей нарциссизм, психопатию и макиавеллизм, часто используют физический контакт не для близости, а для влияния на партнера.

"Новизна нашей работы заключается не только в определении проблемных способов использования прикосновений, но и в связывании их с типом личности, склонной к манипуляциям в отношениях", – пояснил автор исследования, профессор психологии Ричард Мэтсон.

Ученые отмечают, что прикосновения действительно могут снизить уровень стресса и повысить уровень "гормона любви" — окситоцина. Но в случаях, когда партнер имеет склонность к контролю или манипуляциям, осязание превращается в способ усиления собственного влияния.

"Вы не извлекаете пользы от таких прикосновений — они могут быть использованы против вас, чтобы заставить вас уступить", — предупреждает Мэттсон.

В рамках исследования более 500 студентов рассказали о своем отношении к физической близости, комфорте во время прикосновений и ситуации, в которых они могли использовать прикосновения манипулятивно.

Результаты показали определенные гендерные отличия. Мужчины, которые тревожились из-за отношений, чаще искали поддержки из-за физической близости. Те, кто избегал эмоциональной близости, обычно не любили прикосновения вообще.

Женщины с чертами "темной триады" испытывали дискомфорт от прикосновений, но могли использовать их, чтобы влиять на партнера.

Авторы исследования указывают, что понимание того, как люди используют физический контакт в отношениях, может помочь вовремя распознать токсическое поведение.

"Это только начало исследований в этой сфере, но результаты имеют решающее значение для понимания того, как осязания влияют на динамику романтических отношений", — отмечают ученые.

Поэтому в следующий раз, когда ваш партнер коснется вас во время ссоры, стоит задуматься, это настоящая забота или попытка установить контроль.

