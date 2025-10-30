Этот незаметный жест может свидетельствовать, что ваш партнер психопат

Рубрики
Большинство людей воспринимают прикосновения в отношениях как проявление нежности и заботы. Однако новое исследование психологов из Бингемтонского университета показывает, что не все прикосновения безопасны. В определенных ситуациях они могут являться инструментом контроля и манипуляции, особенно со стороны людей с так называемыми "темными" чертами личности.
Обычно объятия или легкое касание руки успокаивают и помогают снять напряжение во время конфликтов. Но, как выяснили ученые, если партнер затрагивает вас во время спора, это может быть не проявление поддержки, а попытка утвердить свою власть.
Исследование, опубликованное в журнале Current Psychology, показало, что люди с чертами "темной триады", включающей нарциссизм, психопатию и макиавеллизм, часто используют физический контакт не для близости, а для влияния на партнера.
Ученые отмечают, что прикосновения действительно могут снизить уровень стресса и повысить уровень "гормона любви" — окситоцина. Но в случаях, когда партнер имеет склонность к контролю или манипуляциям, осязание превращается в способ усиления собственного влияния.
В рамках исследования более 500 студентов рассказали о своем отношении к физической близости, комфорте во время прикосновений и ситуации, в которых они могли использовать прикосновения манипулятивно.
Результаты показали определенные гендерные отличия. Мужчины, которые тревожились из-за отношений, чаще искали поддержки из-за физической близости. Те, кто избегал эмоциональной близости, обычно не любили прикосновения вообще.
Женщины с чертами "темной триады" испытывали дискомфорт от прикосновений, но могли использовать их, чтобы влиять на партнера.
Авторы исследования указывают, что понимание того, как люди используют физический контакт в отношениях, может помочь вовремя распознать токсическое поведение.
Поэтому в следующий раз, когда ваш партнер коснется вас во время ссоры, стоит задуматься, это настоящая забота или попытка установить контроль.
