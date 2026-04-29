Звичка, яка може дорого коштувати: чому не можна залишати зарядку в розетці

У багатьох домівках зарядні пристрої роками залишаються в розетках – їх підключають один раз і більше не витягують. Це здається дрібницею, адже зарядка не використовується постійно. Проте така звичка може мати наслідки, про які більшість навіть не замислюється. Експерти попереджають: навіть “порожній” зарядний блок не є безпечним і може створювати ризики.

Постійно тримаєте зарядку в розетці: електрики попередили про приховані ризики

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Southern Living. Фахівці у сфері електрики пояснюють, що зарядні пристрої продовжують працювати навіть тоді, коли до них не підключений телефон.

Чому зарядка споживає струм навіть без телефону

За словами електриків, мова йде про так зване “фантомне” або “вампірське” споживання електроенергії. Навіть без активного використання зарядний пристрій залишається під напругою і поступово споживає електрику.

Це не створює миттєво великих витрат, але в довгостроковій перспективі впливає на рахунки. Фактично пристрій працює постійно, хоч і в мінімальному режимі.

Небезпека перегріву і зношення

Набагато серйозніша проблема – зношення зарядного блоку. Постійне підключення до мережі призводить до нагрівання, навіть якщо це не завжди помітно.

Старі або пошкоджені зарядки можуть перегріватися і становити ризик займання, особливо якщо вони залишаються без нагляду. Тепло накопичується, і це підвищує ймовірність несправностей.

Додаткові ризики в домі

Окрему небезпеку становлять кабелі, які залишаються підключеними. У домі з дітьми або домашніми тваринами це може призвести до пошкодження проводів або травм.

Навіть без телефону зарядка залишається під напругою, тому будь-яке механічне пошкодження кабелю може мати небезпечні наслідки.

Ще один ризик – неправильне використання кабелів. Якщо поєднувати зарядний блок із кабелем, який не розрахований на відповідну потужність, це може викликати сильне нагрівання.

Як позбутися цієї звички

Фахівці радять почати з простого – витягувати зарядку одразу після використання. З часом це стає автоматичною дією.

Також допомагає зміна розташування – коли зарядка знаходиться на видному місці, про неї легше згадати. Зручним рішенням можуть стати подовжувачі або мережеві фільтри з вимикачем, які дозволяють відключати кілька пристроїв одночасно.

Для тих, хто часто забуває, підійдуть розумні розетки, які автоматично вимикають живлення у заданий час.

Чому це варто зробити вже зараз

На перший погляд, ця звичка здається нешкідливою. Але поєднання постійного навантаження, нагріву та людського фактору може створити реальну небезпеку. Просте правило – відключати зарядні пристрої після використання – допомагає уникнути зайвих витрат і потенційних проблем.

