comment

Привычка, которая может дорого стоить: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Удобство, к которому все привыкли, может обернуться опасностью и излишними затратами.

29 апреля 2026, 23:03
Проніна Анна

Во многих домах зарядные устройства годами остаются в розетках – их подключают один раз и больше не извлекают. Это кажется пустяком, ведь зарядка не используется постоянно. Однако такая привычка может иметь последствия, о которых большинство даже не задумываются. Эксперты предупреждают: даже "пустой" зарядный блок не безопасен и может создавать риски .

Постоянно держите зарядку в розетке: электричества предупредили о скрытых рисках

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Southern Living. Специалисты в области электричества объясняют, что зарядные устройства продолжают работать даже тогда, когда к ним не подключен телефон.

Почему зарядка потребляет ток даже без телефона

По словам электриков, речь идет о так называемом "фантомном" или "вампирском" потреблении электроэнергии . Даже без активного использования зарядное устройство остается под напряжением и постепенно потребляет электричество.

Это не создает мгновенно большие затраты, но в долгосрочной перспективе влияет на счета. Фактически устройство работает постоянно, хоть и в минимальном режиме .

Опасность перегрева и износа

Гораздо более серьезная проблема – износ зарядного блока. Постоянное подключение к сети приводит к нагреву, даже если это не всегда заметно.

Старые или поврежденные зарядки могут перегреваться и представлять риск возгорания , особенно если они остаются без присмотра. Тепло скапливается, и это повышает вероятность неисправностей.

Дополнительные риски в доме

Особую опасность представляют кабели, которые остаются подключенными. В доме с детьми или домашними животными это может привести к повреждению проводов или травм.

Даже без телефона зарядка остается под напряжением , поэтому любое механическое повреждение кабеля может иметь опасные последствия.

Еще один риск – неправильное использование кабелей. Если соединять зарядный блок с кабелем, который не рассчитан на соответствующую мощность, это может привести к сильному нагреву.

Как избавиться от этой привычки

Специалисты советуют начать с простого – вытаскивать зарядку сразу после использования. С течением времени это становится автоматическим действием.

Также помогает смена расположения – когда зарядка находится на видном месте, о ней легче упомянуть. Удобным решением могут стать удлинители или сетевые фильтры с выключателем , позволяющие отключать несколько устройств одновременно.

Для тех, кто часто забывает, подойдут умные розетки, автоматически выключающие питание в заданное время.

Почему это следует сделать уже сейчас

На первый взгляд, эта привычка кажется безвредной. Но сочетание постоянной нагрузки, нагрева и человеческого фактора может создать реальную опасность . Простое правило – отключать зарядные устройства после использования – помогает избежать излишних затрат и потенциальных проблем.

