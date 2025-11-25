Звичайна губка для миття посуду може нести смертельну загрозу: шокуюче відкриття

Звичний кухонний предмет, який щодня використовується для миття посуду, може становити приховану загрозу для здоров’я. Його чистота не залежить від частоти миття посуду. Фахівці попереджають: брудна губка здатна викликати серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Daily Express.

Фото: з відкритих джерел

Губка для миття посуду є ідеальним середовищем для розмноження бактерій, що робить її потенційно небезпечною для людини. Використовуючи її для миття посуду, протирання стільниць чи прибирання рідин, ви фактично накопичуєте на ній мікроби, які перевищують усі допустимі норми забруднення.

Дослідження показують, що на використаних кухонних губках може бути більше бактерій, ніж на сидінні унітаза. Особливо високий ризик харчових отруєнь у зимовий період, коли люди готують більше гарячих страв.

Фахівці пояснюють, що перехресне забруднення відбувається, коли їжа контактує з поверхнями, на яких є мікроби: брудні обробні дошки, неочищені тканини або не продезінфіковані губки.

Ігнорування догляду за кухонними губками призводить до ненавмисного забруднення всієї кухні. Тому експерти радять регулярно дезінфікувати та замінювати губки.

"Недбале ставлення до чистоти губок може поширювати бактерії на посуді, стільницях та їжі, створюючи ризики для здоров’я, яких легко уникнути", — зазначають фахівці.

Представник страхової компанії Life Pro додає, що кухонна губка залишається безпечною лише за умови регулярної заміни та ретельної дезінфекції. Прості ополіскування під проточною водою неефективні і не знищують бактерії.

Портал "Коментарі" вже писав, що збалансоване харчування вже давно вважається ключем до здорового способу життя, а серед численних корисних продуктів та напоїв апельсиновий сік займає особливе місце. Його популярність серед людей різного віку пояснюється не лише смаком, але й потенційною користю для організму, зазначає видання Eating Well.