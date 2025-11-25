Обычная губка для мытья посуды может нести смертельную угрозу: шокирующее открытие

Привычный кухонный предмет, который каждый день используется для мытья посуды, может представлять скрытую угрозу здоровью. Его чистота не зависит от частоты мытья посуды. Специалисты предупреждают: грязная губка способна вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Daily Express.

Фото: из открытых источников

Губка для мытья посуды представляет собой идеальную среду для размножения бактерий, что делает ее потенциально опасной для человека. Используя ее для мытья посуды, протирания столешниц или уборки жидкостей, вы фактически накапливаете на ней микробы, превышающие все допустимые нормы загрязнения.

Исследования показывают, что на использованных кухонных губках может быть больше бактерий, чем сиденье унитаза. Особенно высок риск пищевых отравлений в зимний период, когда люди готовят больше горячих блюд.

Специалисты объясняют, что перекрестное загрязнение происходит, когда пища контактирует с поверхностями, на которых есть микробы: грязные разделочные доски, неочищенные ткани или продезинфицированные губки.

Игнорирование ухода за кухонными губками приводит к непреднамеренному загрязнению всей кухни. Потому эксперты советуют регулярно дезинфицировать и заменять губки.

"Небрежное отношение к чистоте губок может распространять бактерии на посуде, столешницах и пище, создавая риски для здоровья, которых легко избежать", — отмечают специалисты.

Представитель страховой компании Life Pro добавляет, что кухонная губка остается безопасной только при регулярной замене и тщательной дезинфекции. Простые ополаскивания под проточной водой неэффективны и не уничтожают бактерии.

Портал "Комментарии" уже писал , что сбалансированное питание уже давно считается ключом к здоровому образу жизни, а среди многочисленных полезных продуктов и напитков апельсиновый сок занимает особое место. Его популярность среди людей всех возрастов объясняется не только вкусом, но и потенциальной пользой для организма, отмечает издание Eating Well.