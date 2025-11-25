logo

BTC/USD

87111

ETH/USD

2888.3

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Обычная губка для мытья посуды может нести смертельную угрозу: шокирующее открытие
commentss НОВОСТИ Все новости

Обычная губка для мытья посуды может нести смертельную угрозу: шокирующее открытие

Обычная губка для мытья посуды может содержать больше вредных бактерий, чем унитаз, и представляет скрытую угрозу пищевого отравления.

25 ноября 2025, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Привычный кухонный предмет, который каждый день используется для мытья посуды, может представлять скрытую угрозу здоровью. Его чистота не зависит от частоты мытья посуды. Специалисты предупреждают: грязная губка способна вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Daily Express.

Обычная губка для мытья посуды может нести смертельную угрозу: шокирующее открытие

Фото: из открытых источников

Губка для мытья посуды представляет собой идеальную среду для размножения бактерий, что делает ее потенциально опасной для человека. Используя ее для мытья посуды, протирания столешниц или уборки жидкостей, вы фактически накапливаете на ней микробы, превышающие все допустимые нормы загрязнения.

Исследования показывают, что на использованных кухонных губках может быть больше бактерий, чем сиденье унитаза. Особенно высок риск пищевых отравлений в зимний период, когда люди готовят больше горячих блюд.

Специалисты объясняют, что перекрестное загрязнение происходит, когда пища контактирует с поверхностями, на которых есть микробы: грязные разделочные доски, неочищенные ткани или продезинфицированные губки.

Игнорирование ухода за кухонными губками приводит к непреднамеренному загрязнению всей кухни. Потому эксперты советуют регулярно дезинфицировать и заменять губки.

"Небрежное отношение к чистоте губок может распространять бактерии на посуде, столешницах и пище, создавая риски для здоровья, которых легко избежать", — отмечают специалисты.

Представитель страховой компании Life Pro добавляет, что кухонная губка остается безопасной только при регулярной замене и тщательной дезинфекции. Простые ополаскивания под проточной водой неэффективны и не уничтожают бактерии.

Портал "Комментарии" уже писал , что сбалансированное питание уже давно считается ключом к здоровому образу жизни, а среди многочисленных полезных продуктов и напитков апельсиновый сок занимает особое место. Его популярность среди людей всех возрастов объясняется не только вкусом, но и потенциальной пользой для организма, отмечает издание Eating Well.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости