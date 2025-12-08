Зимові гриби в українських лісах: опеньки, гливи, деревоух і шанс знайти білий — повний гід

Зимове "тихе полювання" — не міф. Навіть у грудні українські грибники можуть натрапити на врожай, якщо знають, де шукати. Морозостійкі гриби ростуть переважно на деревах, витримують помірний мінус і відновлюються після відлиги, передають "Коментарі".

Чи варто збирати гриби взимку в Україні: де шукати та як не переплутати з отруйними

Головний "зимовий" гриб — опеньок. Він росте на пнях та стовбурах листяних дерев і витримує температуру до -7 °C. У помірно морозні періоди опеньки можна знайти навіть у центральних регіонах.

Зокрема в групі на Фейсбуці "Грибники UA" українські грибники вихваляються багатим "уловом" глив, гігрофор, вушок та навіть рижиків та білих грибів. Останні публікації від учора, 7 грудня. А локаційно — Київщина та Кіровоградщина.

Глива звичайна — ще один гриб, який добре переносить легкі заморозки. Найчастіше її шукають на осиці, тополі, вербі чи буку. Вона росте "хвилями" до грудня, а в деяких регіонах — навіть у січні.

Вушко Юдине або деревоух — желейний гриб, що часто трапляється на бузині чи вербі. Він може замерзати, але швидко "оживає" після потепління.

Білі гриби у грудні — рідкість. Їх іноді знаходять у Карпатах чи на Поліссі після нетривалих відлиг. Але це виняток, а не правило.

Грибникам радять уважно перевіряти всі знахідки — навіть у мороз отруйні види можуть маскуватися під їстівні. Зокрема, під виглядом опеньків може зустрітись сірчано-жовтий несправжній опеньок, який є токсичним.

Зимові гриби зростають переважно на мертвій деревині — саме пеньки та старі стовбури варто оглядати в першу чергу. Також варто пам’ятати, що гриби не ростуть під снігом чи в сильний мороз нижче -10 °C. Найкращий час для зимового збору — після потепління або дощів.

Грибникам рекомендують збирати врожай у кошик, а не в пакет, брати з собою ніж та компас, і в жодному разі не куштувати гриби, у безпечності яких немає впевненості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що на Європу насувається страшна посуха.







