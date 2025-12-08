Зимние грибы в украинских лесах: опята, вешенки, деревоух и шанс найти белый — полный гид

Зимняя "тихая охота" – не миф. Даже в декабре украинские грибники могут встретить урожай, если знают, где искать. Морозостойкие грибы растут преимущественно на деревьях, выдерживают умеренный минус и восстанавливаются после оттепели, передают "Комментарии".

Стоит ли собирать грибы зимой в Украине: где искать и как не перепутать с ядовитыми

Главный "зимний" гриб – опята. Они растут на пнях и стволах лиственных деревьев и выдерживает температуру до -7 °C. В умеренно морозные периоды опята можно найти даже в центральных регионах.

В частности, в группе на Фейсбуке "Грибники UA" украинские грибники хвастаются богатым "уловом" вешенок, гигрофор, ушек и даже рыжиков и белых грибов. Последние публикации со вчера, 7 декабря. А локационно – Киевщина и Кировоградщина.

Вешенка обыкновенная — еще один гриб, который хорошо переносит легкие заморозки. Чаще всего ее ищут на осине, тополе, вербе или буке. Она растет "волнами" до декабря, а в некоторых регионах даже в январе.

Ушко Юдино или деревоух – желейный гриб, часто встречающийся на бузине или иве. Он может замерзать, но быстро оживает после потепления.

Белые грибы в декабре – редкость. Их иногда находят в Карпатах или на Полесье после непродолжительных оттепелей. Но это исключение, а не правило.

Грибникам советуют внимательно проверять все находки – даже в мороз ядовитые виды могут маскироваться под съедобные. В частности, под видом опят может встретиться серно-желтый ненастоящий опят, который является токсичным.

Зимние грибы растут преимущественно на мертвой древесине – именно пеньки и старые стволы следует осматривать в первую очередь. Также следует помнить, что грибы не растут под снегом или в сильный мороз ниже –10 °C. Лучшее время для зимнего сбора – после потепления или дождей.

Грибникам рекомендуют собирать урожай в корзину, а не в пакет, брать с собой нож и компас, и ни в коем случае не пробовать грибы, в безопасности которых нет уверенности.

