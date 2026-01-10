Застрягли в заметі: як вибратися з снігу без шкоди для машини та нервів

Снігопади в Україні перетворили дороги на справжні випробування для водіїв. Колапс на магістралях і замети на околицях роблять рух небезпечним. Якщо ваш автомобіль застряг у снігу, головне – зберігати спокій і діяти за планом, щоб не закопати машину ще глибше.

Покрокова інструкція для водіїв: що робити, якщо автомобіль буксує у снігу

Перший крок – зупиніться та оцініть ситуацію. Як тільки відчуєте, що колеса буксують, не тисніть різко на газ і не намагайтеся рухатися вперед або назад, щоб автомобіль не зарився глибше. Огляньте місцевість: оцініть глибину замету та можливість розчистити сніг. Спокій та уважність на цьому етапі – запорука того, що машина не "сяде на пузо".

Другий крок – розчистіть сніг. Під колесами та днищем, якщо у вас є лопата, розчистьте сніг навколо провідних коліс. Переконайтеся, що під днищем немає снігового "бруствера". Створіть колію для руху вперед або назад, щоб автомобіль міг виїхати без додаткових перешкод.

Третій крок – спробуйте розкачати автомобіль. Для механіки увімкніть першу або задню передачу і плавно рухайтеся вперед-назад, збільшуючи амплітуду руху. Для автоматичної коробки передач перемикайтеся між режимами D та R, обережно натискаючи на газ. Різкі рухи можуть пошкодити коробку, тому дійте поступово.

Четвертий крок – використайте підручні засоби для зчеплення. Якщо розгойдування не допомагає, підкладіть під колеса гілки, дошки, килимки з салону або каміння. Посипте сніг піском, сіллю або абразивними матеріалами – це значно покращує зчеплення і допомагає колесам вхопитися за поверхню.

П’ятий крок – знизьте тиск у шинах (як крайній захід). Легке зниження тиску збільшує площу контакту коліс зі снігом. Головне – не перестаратися і відразу після виїзду на тверду дорогу накачати шини до нормального рівня.

Шостий крок – попросіть допомогу. Якщо самостійно не виходить, зверніться до інших водіїв або перехожих, щоб виштовхати автомобіль або використати трос для буксирування.

Важливо знати, чого не слід робити:

Різко газувати – це лише закопує колеса глибше.

Розтирати шкіру снігом – небезпечно при тривалому перебуванні на морозі.

Залишатися в автомобілі з працюючим двигуном далеко від населених пунктів – існує ризик отруєння чадним газом, якщо вихлопну трубу замело снігом.

Дотримуючись цих простих правил, навіть у складних умовах зимової дороги ви зможете вибратися з замету без шкоди для автомобіля і без зайвого стресу. Пам’ятайте – головне спокій, підготовка та обережність.

Читайте також в "Коментарях", чим можна посипати доріжки, аби прибрати лід.