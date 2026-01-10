Застряли в сугробе: как выбраться из снега без ущерба для машины и нервов

Снегопады в Украине превратили дороги в настоящие испытания для водителей. Коллапс на магистралях и сугробы в окрестностях делают движение опасным. Если ваш автомобиль застрял в снегу , главное – сохранять спокойствие и действовать по плану, чтобы не зарыть машину еще глубже.

Пошаговая инструкция для водителей: что делать, если автомобиль буксует в снегу

Первый шаг – остановитесь и оцените ситуацию. Как только почувствуете, что колеса буксуют, не жмите резко на газ и не пытайтесь двигаться вперед или назад , чтобы автомобиль не зарылся глубже. Осмотрите местность: оцените глубину сугроба и возможность расчистить снег. Покой и внимание на этом этапе – залог того, что машина не "сядет на пузо".

Второй шаг – расчистите снег. Под колесами и днищем, если у вас лопата, расчистьте снег вокруг ведущих колес. Убедитесь, что под дном нет снежного "бруствера". Создайте путь для движения вперед или назад, чтобы автомобиль мог выехать без дополнительных помех.

Третий шаг – попробуйте раскатать автомобиль. Для механики включите первую или заднюю передачу и плавно двигайтесь вперед-назад, увеличивая амплитуду движения. Для автоматической трансмиссии переключайтесь между режимами D и R, осторожно нажимая на газ. Резкие движения могут повредить коробку , поэтому действуйте постепенно.

Четвертый шаг – используйте подручные средства для сцепления. Если раскачка не помогает, подложите под колеса ветки, доски, коврики из салона или камней. Посыпьте снег песком, солью или абразивными материалами – это значительно улучшает сцепление и помогает колесам ухватиться за поверхность.

Пятый шаг – снизьте давление в шинах (как крайняя мера). Легкое понижение давления увеличивает площадь контакта колес со снегом. Главное – не переусердствовать и сразу после выезда на жесткую дорогу накачать шины до нормального уровня.

Шестой шаг – попросите помощи. Если самостоятельно не выходит, обратитесь к другим водителям или прохожим, чтобы вытолкнуть автомобиль или использовать буксировочный трос.

Важно знать, чего не следует делать :

Резко газировать – это только закапывает колеса поглубже.

Растирать кожу снегом – опасно при продолжительном пребывании на морозе.

Остаться в автомобиле с работающим двигателем вдали от населенных пунктов – существует риск отравления угарным газом, если выхлопную трубу замело снегом.

Соблюдая эти простые правила, даже в сложных условиях зимней дороги вы сможете выбраться из заноса без ущерба для автомобиля и без лишнего стресса . Помните – главное спокойствие, подготовка и осторожность.

