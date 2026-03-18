Забудьте про цю роботу на дачі у березні: ексмперти здивували порадою городників

Березень для багатьох українських садівників стає періодом активних підготовчих робіт на дачних ділянках. В цей час дачники зазвичай намагаються зробити все можливе для того, щоб до початку посівної роботи йшли якнайшвидше, включаючи приведення газону в порядок.

Однак, багато фахівців не рекомендують розпочинати стрижку газонів вже на початку весни. Це може бути надто рано. Рання стрижка трави, коли ще прохолодно, може завдати більше шкоди, ніж користі. Перш ніж брати в руки газонокосарку, садівникам варто провести простий тест на стійкість газону до навантажень. Цей етап дозволить запобігти серйозним ушкодженням трав’яного покриття, яке ви так ретельно доглядаєте.

І ось як можна перевірити стан газону в березні: просто прогуляйтеся по ньому і зверніть увагу на стан ґрунту. Якщо земля починає просідати під ногами, а сама поверхня здається надмірно м’якою, то газон ще не готовий ані до стрижки, ані до інтенсивного використання. Така м’якість ґрунту свідчить про те, що покриття ще не зміцніло і потребує часу для того, щоб повністю відновитися після зимового періоду.

Якщо в березні часто ходити по мокрому ґрунту на газоні, це може призвести до його ущільнення. Надмірне ущільнення землі ускладнить проростання молодої трави, що, у свою чергу, може призвести до утворення порожніх ділянок або "лисин". Тому, щоб уникнути таких неприємностей, краще почекати з косінням і іншими активними роботами до того моменту, коли газон буде достатньо сухим і зміцнілим.

