Не теряйте времени!: эти 6 растений которые нужно непременно посеять до апреля

Даже если планируете только будущий летний огород, подготовку к нему следует начинать уже сейчас – с посева семян. Срок высева зависит от климатических условий и даты последних весенних заморозков, однако некоторые культуры лучше сеять еще до апреля, особенно требующие длительного времени для роста и созревания.

Эксперт по садоводству Терри Спейт поделилась советами относительно того, какие семена следует высевать в начале весны. Среди овощей первыми к сведению садоводов должны попасть помидоры . Обычно большинству сортов требуется 80 и более дней после пересадки, чтобы дать урожай, а крупным сортам, например, бифштекс-помидорам, может потребоваться до 100 дней. Если вы выращиваете растения из семян, а не приобретаете готовую рассаду, их нужно сеять заранее в специальные контейнеры, а для лучшего роста использовать подсветку и нагревательные коврики.

Брокколи , культура прохладного сезона, также следует сеять рано. Семена прорастают хорошо с середины января до середины марта. Сильная корневая система сеянцев позволяет высаживать их в открытый грунт еще до последних заморозков, а ранний посев обеспечивает созревание до наступления летнего зноя.

Тыква нуждается в длительном сезоне роста. Мелкие декоративные сорта могут созреть за три месяца, но стандартным и крупным культурам нужно гораздо больше времени. Ранний посев дает шанс получить спелые плоды уже к октябрю. Важно также быть осторожным с пересадкой, поскольку тыквы плохо переносят транспортировку.

Цветную капусту тоже лучше начинать выращивать в помещении, чтобы высадить на открытый грунт до жары. Медленно цветущие сорта позволяют продолжить сбор урожая весной.

Перец , как и помидоры, лучше выращивать из семян в помещении. Ему нужно терпение: прорастание может длиться до двух недель. Семена следует сеять за 8–12 недель до последних заморозков. Для ускорения прорастания полезно обеспечить нижнее тепло, например использовать нагревательный коврик.

Для украшения сада следует посадить семена ротиков (львиного зева). Эти яркие цветы лучше сеять в начале весны в помещении. Растениям необходимо много света во время прорастания, чтобы они выросли здоровыми и крепкими.

Ранняя подготовка семян и правильное освещение, тепло и своевременная пересадка — ключ к щедрому и хорошему летнему урожаю.