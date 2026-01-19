logo

Съешьте кусок сельди и победите морозы: как рыба согревает и укрепляет сердце
НОВОСТИ

Съешьте кусок сельди и победите морозы: как рыба согревает и укрепляет сердце

Диетологи и медики объяснили, почему жирная рыба становится вашим главным союзником в мороз.

19 января 2026, 14:44
Зимой организм испытывает двойную нагрузку: сезонные вирусы испытывают иммунитет, а сердечно-сосудистая система адаптируется к перепадам температур. Но есть продукт, который помогает пережить морозы с пользой для здоровья — это жирная рыба, в частности сельдь.

Съешьте кусок сельди и победите морозы: как рыба согревает и укрепляет сердце

Сельдь в холодное время года: польза для сердца, иммунитета и энергии

Эксперты объясняют: сельдь содержит высокий процент жиров и омега-3 кислот , обеспечивающих организм концентрированной энергией. Жиры не только дают калории для поддержания внутренней температуры тела, но поддерживают теплообмен в клетках. Омега-3 делают сосуды более эластичными и снижают риск тромбов, что особенно важно, когда температура падает.

Кроме того, белок и соли в рыбе помогают организму удерживать силы и воду, необходимую для стабильной температуры. Врачи советуют не злоупотреблять соленой рыбой, однако в умеренных количествах она способствует сохранению жидкости в организме. Белок одновременно поддерживает мышечную массу, что помогает телу легче генерировать тепло.

Не менее важно влияние сельди на иммунитет: жирные кислоты и витамины, содержащиеся в рыбе, поддерживают работу иммунных клеток и снижают воспалительные процессы. Витамин D, дефицит которого часто возникает зимой, помогает избегать простудных заболеваний. Селен и цинк способствуют восстановлению тканей и защите от вирусов, а регулярное потребление сельди и других жирных рыб, как лосось, скумбрия и сардины, позволяет организму эффективнее противостоять инфекциям.

Особая польза рыбы проявляется и для сердца : омега-3 снижают уровень "плохого" холестерина, улучшают эластичность сосудов и поддерживают нормальный ритм сердца. Морозы повышают давление и сужают сосуды, поэтому сердечно-сосудистая система испытывает дополнительную нагрузку. Жирная рыба помогает смягчить эти эффекты и снизить риск осложнений.

Медики рекомендуют есть жирную рыбу не менее 2–3 раз в неделю. Полезнее всего готовить ее щадящими методами: тушить, запекать или готовить на пару. Соленая и копченая рыба подходит только в умеренных количествах, ведь избыток соли может привести к обезвоживанию.

Таким образом, сельдь – это не просто вкусная закуска. Это настоящий энергетический щит против зимних холодов: он согревает, укрепляет иммунитет, поддерживает сердце и сосуды, а также помогает сохранить силы даже в самые сильные морозы.

