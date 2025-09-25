Яйця не можна зберігати у популярному місці: категорична причина

Яйця — це дуже цінний і корисний продукт, який рекомендують включати в раціон усім людям. Вони багаті на білок, вітаміни та мінерали, а ще мають універсальне застосування у кулінарії. Яйця можна готувати різними способами: смажити, варити, готувати омлети, яєчню або ж яйця-пашот. Проте важливо не тільки правильно їх готувати, а й знати, як зберігати, щоб вони залишалися свіжими якомога довше.

Фото: з відкритих джерел

Оптимальним місцем для зберігання яєць є холодильник. Однак не варто класти їх у дверцята, де температура змінюється через часте відкривання, що сприяє швидшому псуванню. Найкраще розміщувати яйця на середній полиці холодильника, ближче до задньої стінки. Саме ця зона підтримує більш стабільний і низький температурний режим, який сприяє довшому збереженню продукту.

Ще одна важлива порада — зберігати яйця в їхній оригінальній упаковці. Цей картонний або пластмасовий контейнер захищає їх від механічних пошкоджень, а також від впливу сторонніх запахів і бактерій. Варто розміщувати яйця гострим кінцем вниз, щоб повітряна камера залишалася зверху. Такий спосіб допомагає утримувати жовток у центрі, що позитивно впливає на свіжість продукту.

Не рекомендується мити яйця перед тим, як покласти їх у холодильник, адже це видаляє природний захисний шар на шкаралупі. Відсутність цього шару робить яйця більш вразливими до проникнення бактерій і швидшого псування.

Також не варто зберігати яйця поруч із продуктами з сильним запахом, наприклад цибулею, часником чи сиром. Пориста шкаралупа може вбирати ці запахи, що негативно вплине на смак і якість яєць.

