Яйца нельзя хранить в популярном месте: категорическая причина
НОВОСТИ

Яйца нельзя хранить в популярном месте: категорическая причина

Температура в дверце холодильника колеблется из-за частого открывания, тогда как задняя часть средней полки обеспечивает более стабильный температурный режим.

25 сентября 2025, 11:05
Яйца – это очень ценный и полезный продукт, который советуют включать в рацион всем людям. Они богаты белоком, витаминами и минералами, а еще имеют универсальное применение в кулинарии. Яйца можно готовить разными способами: жарить, варить, готовить омлеты, яичницу или яйца-пашот. Однако важно не только правильно их готовить, но и знать, как хранить, чтобы они оставались свежими подольше.

Оптимальным местом хранения яиц является холодильник. Однако не стоит класть их в дверцу, где температура меняется из-за частого открывания, что способствует более быстрой порче. Лучше всего размещать яйца на средней полке холодильника, ближе к задней стенке. Именно эта зона поддерживает более стабильный и низкий температурный режим, способствующий более длительному сохранению продукта.

Еще один важный совет – хранить яйца в их оригинальной упаковке. Этот картонный или пластмассовый контейнер предохраняет их от механических повреждений, а также от воздействия посторонних запахов и бактерий. Следует размещать яйца острым концом вниз, чтобы воздушная камера оставалась сверху. Такой способ помогает удерживать желток в центре, что оказывает положительное влияние на свежесть продукта.

Не рекомендуется мыть яйца, прежде чем положить их в холодильник, ведь это удаляет естественный защитный слой на скорлупе. Отсутствие этого слоя делает яйца более уязвимыми к проникновению бактерий и более быстрой порче.

Также не следует хранить яйца рядом с продуктами с сильным запахом, например луком, чесноком или творогом. Пористая скорлупа может впитывать эти запахи, что окажет негативное влияние на вкус и качество яиц.

