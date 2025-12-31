Якщо жінка зайде першою в дім на Новий рік – чекай лиха: відповідає відомий священник

1 січня традиційно вважається часом магії, обрядів та прикмет. За стародавніми народними повір’ями, першим у дім мав входити чоловік, аби притягнути щастя, багатство та добробут на весь рік. А от якщо першою у оселю заходила жінка – в народі казали, що це може стати причиною невдачі. Та чи справді перший крок дівчини здатний принести лихо? Відповідь на це дав відомий священник і блогер ПЦУ Олексій Філюк.

Чи можна жінкам першими заходити на Новий рік у хату: священник Філюк розвіяв усі міфи

За словами Олексія Філюка, сучасні віруючі не повинні сліпо підкорятися старовинним забобонам.

"Якщо має бути благословення, воно буде. Головне – вірити в Бога. Якщо першою в хату зайде жінка, нічого страшного не станеться", – запевнив священник у своєму відео в Instagram. Філюк підкреслив, що увага має бути приділена духовній практиці та молитві, а не страху перед народними прикметами.

Цікаво, що обрядові пісні та посівалки, які виконують у перший день року, традиційно співали саме хлопці. Вони розносили жито або пшеницю по оселях, бажаючи родючості, щастя та багатства господарям. За це посівальники отримували солодощі або гроші. Священник зазначив, що основний сенс цих традицій – не "хто перший зайде", а бажання добра та благословення для сім’ї.

Філюк також пояснив, що важливіше зосередитися на моральних та духовних цінностях.

"Жінки, які першими ввійдуть у дім, нічого не порушують. Благословення залежить не від статі, а від щирої віри та молитви", – додав він. Цей підхід допомагає розвіяти страхи, пов’язані із забобонами, та створює спокійну атмосферу в родині на початку нового року.

Таким чином, старовинні прикмети радше символічні, а реальна сила щастя й добробуту – у взаєморозумінні, любові та духовності. Традиція посівати залишилася важливим обрядом, проте вона не встановлює жорстких правил щодо того, хто повинен першим переступити поріг дому. Віряни можуть сміливо святкувати, обираючи першими заходити у дім того, хто бажає цього найбільше, незалежно від статі.

Священник також закликав святкувати по-християнськи:

"Робіть добрі справи, діліться теплом із близькими, і ваш рік обов’язково буде успішним".

