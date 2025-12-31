Если женщина зайдет первой в дом на Новый год – жди бед: отвечает известный священник

1 января традиционно считается временем магии, обрядов и примет. По древним народным поверьям, первым в дом должен был входить человек , чтобы привлечь счастье, богатство и благополучие на весь год. А вот если первым в дом заходила женщина – в народе говорили, что это может стать причиной неудачи. Действительно ли первый шаг девушки способен принести беду? Ответ на это дал известный священник и блогер ПЦУ Алексей Филюк.

Можно ли женщинам первыми заходить на Новый год в дом: священник Филюк развеял все мифы

По словам Алексея Филюка, современные верующие не должны слепо подчиняться старинным предрассудкам.

"Если должно быть благословение, оно будет. Главное – верить в Бога. Если первой в дом зайдет женщина, ничего страшного не произойдет", – заверил священник в своем видео в Instagram. Филюк подчеркнул, что внимание должно быть уделено духовной практике и молитве, а не страху народных примет.

Интересно, что обрядовые песни и сеялки, которые исполняют в первый день года, традиционно пели именно ребята. Они разносили рожь или пшеницу по домам, желая плодородия, счастья и богатства хозяевам. За это посевальщики получали сладости или деньги. Священник отметил, что основополагающий смысл этих традиций – не "кто первый зайдет", а желание добра и благословения для семьи.

Филюк также объяснил, что важнее сосредоточиться на нравственных и духовных ценностях.

"Женщины, которые первыми войдут в дом, ничего не нарушают. Благословение зависит не от пола, а от искренней веры и молитвы", – добавил он. Этот подход помогает развеять страхи, связанные с предрассудками, создает спокойную атмосферу в семье в начале нового года.

Таким образом, старинные приметы скорее символичны, а реальная сила счастья и благополучия – во взаимопонимании, любви и духовности. Традиция посева осталась важным обрядом, однако она не устанавливает жестких правил относительно того, кто должен первым переступить порог дома. Верующие могут смело праздновать, выбирая первыми заходить в дом желающего больше всего, независимо от пола.

Священник также призвал праздновать по-христиански:

"Делайте добрые дела, делитесь теплом с близкими, и ваш год обязательно будет успешным".

