Як заснути у спеку: 15 простих порад, які допоможуть виспатися у найспекотнішу ніч

Літня спека здатна перетворити нічний відпочинок на справжнє випробування. Висока температура, задуха та перегріте повітря заважають організму перейти у фазу глибокого сну, через що людина прокидається втомленою. Однак є кілька простих способів, які допоможуть легше заснути навіть без кондиціонера.

Як заснути у спеку. Фото: AFP

Як швидко заснути в спеку влітку

1. Закрийте вікна та штори вдень. Не впускайте гаряче повітря до кімнати. Закриті вікна й щільні штори допоможуть довше зберегти прохолоду.

2. Прийміть теплий душ перед сном. Тепла вода сприяє природному охолодженню тіла. Холодний душ, навпаки, може змусити організм виробляти більше тепла.

3. Використовуйте натуральні тканини. Найкраще підійдуть бавовняна або лляна постільна білизна та піжама, адже вони добре пропускають повітря.

4. Охолодіть постіль. Покладіть наволочку або простирадло на кілька хвилин у холодильник чи морозильну камеру перед сном.

5. Скористайтеся льодом. Поставте миску або пляшку з льодом перед вентилятором — це допоможе трохи охолодити повітря в кімнаті.

6. Змочіть зап'ястя та стопи. Перед сном промийте холодною водою зап'ястя, щиколотки або стопи — це допоможе швидше охолодити організм.

7. Прикладіть холодний компрес. Прохолодний компрес на лоб або шию може полегшити засинання.

8. Якщо можливо, то спіть на підлозі. Біля підлоги температура повітря зазвичай нижча, ніж на рівні ліжка.

9. Уникайте вечірніх тренувань. Фізичні навантаження перед сном підвищують температуру тіла, тому спорт краще перенести на ранок.

10. Не перевантажуйте організм вечерею. Відмовтеся від алкоголю та важкої білкової їжі ввечері — вони ускладнюють засинання.

11. Пийте достатньо води. Підтримуйте водний баланс протягом дня, але перед сном не варто випивати багато рідини.

12. Вимкніть зайву техніку. Електронні пристрої виділяють тепло, тому перед сном краще вимкнути непотрібні прилади у спальні.

13. Використовуйте холодну грілку. Наповніть грілку холодною водою, охолодіть її в морозильнику та покладіть поруч із собою в ліжко.

14. За потреби надягніть вологі шкарпетки або футболку. Легко зволожений одяг може допомогти організму швидше віддати тепло.

15. Якщо є можливість, то спіть окремо. У спеку сон наодинці часто комфортніший, адже тіло не нагрівається від іншої людини.

Дотримання навіть кількох із цих рекомендацій допоможе легше переносити спекотні ночі та покращити якість сну без використання кондиціонера.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що аномальна спека під 40 градусів відступить: з якого числа в Україні почнеться похолодання.