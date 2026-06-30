Как заснуть в жару: 15 простых советов, которые помогут выспаться в самую жаркую ночь

Летняя жара способна превратить ночной отдых в настоящее испытание. Высокая температура, удушье и перегретый воздух мешают организму перейти в фазу гибернации, из-за чего человек просыпается уставшим. Однако есть несколько простых способов, которые помогут легче уснуть даже без кондиционера.

Как уснуть в жару. Фото: AFP

Как быстро уснуть в жару летом

1. Закройте окна и шторы днем. Не пускайте горячий воздух в комнату. Закрытые окна и плотные шторы помогут дольше сохранить прохладу.

2. Примите тёплый душ перед сном. Теплая вода способствует естественному охлаждению тела. Холодный душ, напротив, может заставить организм производить больше тепла.

3. Используйте натуральные ткани. Лучше всего подойдут хлопковое или льняное постельное белье и пижама, ведь они хорошо пропускают воздух.

4. Охладите постель. Положите наволочку или простыню на несколько минут в холодильник или морозильную камеру перед сном.

5. Воспользуйтесь льдом. Поставьте миску или бутылку со льдом перед вентилятором – это поможет немного охладить воздух в комнате.

6. Смочите запястья и стопы. Перед сном промойте холодной водой запястья, лодыжки или стопы – это поможет быстрее охладить организм.

7. Приложите холодный компресс. Прохладный компресс на лоб или шею может облегчить засыпание.

8. Если возможно, спите на полу. У пола температура воздуха обычно ниже, чем на уровне кровати.

9. Избегайте вечерних тренировок. Физические перегрузки перед сном увеличивают температуру тела, потому спорт лучше перенести на утро.

10. Не перегружайте организм ужином. Откажитесь от алкоголя и тяжелой белковой пищи вечером – они затрудняют засыпание.

11. Пейте достаточно воды. Поддерживайте водный баланс в течение дня, но перед сном не следует выпивать много жидкости.

12. Выключите излишнюю технику. Электронные устройства выделяют тепло, поэтому перед сном лучше выключить ненужные приборы в спальне.

13. Используйте холодную грелку. Наполните грелку холодной водой, охладите ее в морозильнике и положите рядом с собой в постель.

14. При необходимости наденьте влажные носки или футболку. Легко увлажненная одежда может помочь организму поскорее отдать тепло.

15. Если есть возможность, то спите раздельно. В жару сон наедине часто более комфортен, ведь тело не нагревается от другого человека.

Соблюдение нескольких этих рекомендаций поможет легче переносить жаркие ночи и улучшить качество сна без использования кондиционера.

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