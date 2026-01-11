Як захистити собаку від безпритульних тварин під час прогулянки: поради кінологів і реальний алгоритм дій у разі нападу зграї

Проблема безпритульних собачих зграй залишається актуальною для багатьох українських міст. Особливо небезпечними такі ситуації стають під час прогулянок із домашніми улюбленцями, адже зграя собак поводиться зовсім інакше, ніж поодинокі тварини. Вони можуть захищати територію, кормову базу або діяти агресивно через голод.

Напад зграї безпритульних собак: що робити, щоб урятувати себе й домашнього улюбленця

Фахівці та власники собак, які стикалися з подібними ситуаціями, наголошують: найкращий спосіб уникнути нападу — не допустити контакту зі зграєю.

Побачили зграю — негайно змінюйте маршрут

Головне правило — помітили навіть натяк на зграю здалеку, одразу відходьте. Не варто зупинятися, спостерігати або намагатися "пройти повз". Собаку слід взяти на дуже короткий повідець, щоб вона не озиралася, не гавкала й не провокувала тварин. Якщо є можливість — зайдіть у під’їзд, магазин, двір із воротами або будь-яке інше укриття.

Найчастіше зграї концентруються біля місць, де є їжа або постійна територія проживання, і саме там вони поводяться найбільш агресивно.

Як діяти, якщо нападу уникнути не вдалося

Якщо собаки раптово вибігають і оточують, а відступати вже нікуди, діяти потрібно швидко та з урахуванням розміру вашого улюбленця.

Маленький собака.

Якщо тварина дрібна — не залишайте її на землі. У такій ситуації шансів у неї практично немає. Негайно підніміть собаку на руки, бажано якомога вище, прикрийте її власним тілом і відбивайте напад ногами або спецзасобами.

Середній або великий собака.

Найпоширеніша помилка — відпустити пса з повідця, сподіваючись, що він утече або зможе себе захистити. Насправді це робить його легкою мішенню: зграя швидко оточує тварину й відтісняє від господаря.

Собаку потрібно тримати на короткому повідці поруч із собою. Якщо можливо, станьте спиною до стіни, паркану чи дерева — це не дасть зграї зайти з тилу.

Чого категорично не можна робити

Фахівці наголошують:

не тікайте , якщо вас уже оточили;

не дивіться собакам прямо в очі ;

не кричіть і не махайте руками ;

не повертайтеся спиною.

Допустимий лише низький, впевнений голос і короткі команди: "Фу", "Геть", "Назад".

Засоби самозахисту, які реально працюють

Найефективнішими засобами відлякування зграї вважають електрошокер і перцевий балончик.

Електрошокер часто спрацьовує навіть без контакту — тріск і звук розряду відлякують собак. У багатьох випадках достатньо кількох секунд, щоб зграя відступила.

Газовий балончик слід використовувати лише в крайньому разі. Рекомендують обирати струменевий або гелевий, щоб вітер не повернув газ у бік людини.

Важливо пам’ятати: усі спецзасоби можна застосовувати виключно для самозахисту і в межах чинного законодавства.

Експерти наголошують, що знання чітких правил поведінки, холодна голова та мінімальний набір засобів захисту значно підвищують шанси безпечно завершити прогулянку навіть у небезпечній ситуації.

Читайте таож в "Коментарях", що учні Володимирецького ліцею "Колегіум" Володимирецької селищної ради на Рівненщині утримують шестеро врятованих лелек.Тепер учнівська молодь просить небайдужих допомогти закупити корм пернатим.