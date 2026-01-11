Как защитить собаку от бездомных животных во время прогулки: советы кинологов и реальный алгоритм действий в случае нападения стаи

logo

Беспризорные собачьи стаи остаются серьезной угрозой в городах — знание простых правил может спастись от нападения.

11 января 2026, 17:16
Проблема бездомных собачьих стай остается актуальной для многих украинских городов. Особенно опасными такие ситуации становятся во время прогулок с домашними питомцами, ведь стая собак ведет себя совсем иначе, чем одиночные животные. Они могут защищать территорию, кормовую базу или действовать агрессивно из-за голода.

Нападение стаи бездомных собак: что делать, чтобы спасти себя и домашнего питомца

Специалисты и владельцы собак, которые сталкивались с подобными ситуациями, отмечают: лучший способ избежать нападения — не допустить контакта со стаей .

Увидели стаю – немедленно меняйте маршрут

Главное правило — заметили даже намек на стаю издалека, сразу отходите . Не стоит останавливаться, наблюдать или пытаться "пройти мимо". Собаку следует взять на очень короткий поводок , чтобы она не оглядывалась, не лаяла и не провоцировала животных. Если есть возможность – зайдите в подъезд, магазин, двор с воротами или любое другое укрытие.

Чаще стаи концентрируются у мест, где есть еда или постоянная территория проживания , и именно там они ведут себя наиболее агрессивно.

Как действовать, если нападения избежать не удалось

Если собаки внезапно выбегают и окружают, а отступать уже некуда, действовать нужно быстро и с учетом размера вашего любимца.

Маленькая собака.
Если животное мелкое – не оставляйте его на земле . В такой ситуации шансов у нее практически нет. Немедленно поднимите собаку на руки, желательно как можно выше, прикройте ее собственным телом и отбивайте приступ ногами или спецсредствами.

Средняя или большая собака.
Самая распространенная ошибка – отпустить пса из поводка , надеясь, что он убежит или сможет себя защитить. На самом деле это делает его легкой мишенью: стая быстро окружает животное и оттесняет хозяина.
Собаку нужно держать на коротком поводке рядом с собой . Если возможно, станьте спиной к стене, забору или дереву – это не даст стаи зайти с тыла.

Чего категорически нельзя делать

Специалисты отмечают:

  • не убегайте , если вас уже окружили;

  • не смотрите собакам прямо в глаза ;

  • не кричите и не махайте руками ;

  • не поворачивайтесь спиной.

Допустим лишь низкий, уверенный голос и короткие команды: "Фу", "Долой", "Назад".

Реально работающие средства самозащиты

Самыми эффективными средствами отпугивания стаи считают электрошокер и перечный баллончик .
Электрошокер часто срабатывает даже без контакта – треск и звук разряда отпугивают собак . Во многих случаях достаточно нескольких секунд, чтобы стая отступила.

Газовый баллончик следует использовать только в крайнем случае . Рекомендуют выбирать струйный или гелевой , чтобы ветер не повернул газ в сторону человека.

Важно помнить: все спецсредства можно применять исключительно для самозащиты и в пределах действующего законодательства .

Эксперты отмечают, что знание четких правил поведения, холодная голова и минимальный набор средств защиты значительно повышают шансы безопасно завершить прогулку даже в опасной ситуации.

Читайте также в "Комментариях", что ученики Владимирецкого лицея "Коллегиум" Владимирского поселкового совета на Ровенщине содержат шесть спасенных аистов. Теперь учащаяся молодежь просит неравнодушных помочь закупить корм пернатым.



