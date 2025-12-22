Як висушити білизну без електрики і опалення: ви ніколи не здогадаєтеся про цей лайфхак

З настанням холодної пори року висушити випраний одяг у квартирі стає набагато складніше. У помешканнях без балкона або можливості вивісити речі на вулиці білизна часто залишається вологою по кілька днів. Через це повітря в кімнаті перенасичується вологою, а тканини можуть набувати затхлого запаху, що створює додатковий дискомфорт. Утім, навіть за відсутності тепла та активної вентиляції є прості й доступні способи пришвидшити сушіння, про які розповідає видання Express.

Як рушник допоможе позбутися зайвої вологи

Фахівець зі сну та керівник компанії MattressNextDay Мартін Сілі радить скористатися звичайним махровим рушником. Його потрібно розстелити на рівній поверхні, зверху викласти вологу річ, наприклад простирадло, а потім щільно згорнути все в рулон. Щоб ефект був максимальним, згорток слід добре притиснути — можна навіть обережно стати на нього. Рушник швидко вбере значну частину вологи, після чого білизна висохне помітно швидше, навіть у прохолодному приміщенні.

Коли краще прати взимку

Ще один важливий момент — правильний час прання. Експерт радить запускати пральну машину зранку або до обіду. У денний час повітря тепліше та активніше циркулює, тоді як нічна прохолода лише затягує процес висихання. Корисно також увімкнути додатковий віджим після основного циклу — це допоможе прибрати до третини зайвої вологи. Перед розвішуванням речі варто добре струсити, щоб волокна розправилися і пропускали більше повітря.

Які матеріали висихають найшвидше

Для зимового періоду Сілі радить обирати постільну білизну з бамбука, мікрофібри або полікотону. Такі тканини легші й менш щільні, тому сохнуть значно швидше, ніж бавовна чи льон, і краще підходять для холодної пори року.

