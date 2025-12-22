Как высушить белье без электричества и отопления: вы никогда не догадаетесь об этом лайфхаке

С наступлением холодного времени года высушить постиранную одежду в квартире становится гораздо сложнее. В помещениях без балкона или возможности вывесить вещи на улице белье часто остается влажным по нескольку дней. Поэтому воздух в комнате перенасыщается влагой, а ткани могут приобретать затхлый запах, что создает дополнительный дискомфорт. Впрочем, даже при отсутствии тепла и активной вентиляции есть простые и доступные способы ускорить сушку, о которых рассказывает издание Express.

Как полотенце поможет избавиться от лишней влаги

Специалист по сну и руководитель компании MattressNextDay Мартин Сили советует воспользоваться обычным махровым полотенцем. Его нужно расстелить на ровной поверхности, сверху выложить влажную вещь, например простыню, а затем плотно свернуть все в рулон. Чтобы эффект был максимальным, сверток следует хорошо прижать – можно даже осторожно встать на него. Полотенце быстро впитает значительную часть влаги, после чего белье высохнет заметно быстрее, даже в прохладном помещении.

Когда лучше стирать зимой

Еще один важный момент – правильное время стирки. Эксперт советует запускать стиральную машину утром или до обеда. В дневное время воздух теплее и активнее циркулирует, в то время как ночная прохлада только затягивает процесс высыхания. Полезно также включить дополнительный отжим после основного цикла – это поможет убрать до трети излишней влаги. Перед развешиванием вещи следует хорошо встряхнуть, чтобы волокна расправились и пропускали больше воздуха.

Какие материалы высыхают быстрее всего

Для зимнего периода Сели советует выбирать постельное белье из бамбука, микрофибры или поликотона. Такие ткани более легкие и менее плотные, поэтому сохнут гораздо быстрее, чем хлопок или лен, и лучше подходят для холодного времени года.

