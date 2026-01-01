Як швидко прибрати хвою від новорічної ялинки: простий спосіб

Жива ялинка створює особливу святкову атмосферу, однак має суттєвий мінус — у теплому приміщенні вона швидко починає осипатися. Хвойні голки легко розносяться по всій оселі, якщо вчасно не подбати про прибирання.

Прибрати хвою від ялинки можна простим способом. Фото: comments.ua

Щоб швидко зібрати голки від ялинки, не варто відразу брати до рук пилосос, пише The Mirror.

Як пояснюють експерти з прибирання, гостра хвоя може пошкодити внутрішні елементи техніки — забитися в шланг, фільтр або мішок для пилу, що з часом призведе до несправностей.

Фахівчиня з клінінгу Емілі Баррон радить простіший і безпечніший спосіб, для якого знадобиться звичайна харчова сода. Вона часто є під рукою, особливо після передсвяткової випічки.

За її словами, достатньо рівномірно посипати содою ділянку підлоги, де зібралася хвоя. Порошок допоможе "зв’язати" голки, після чого їх значно легше змести віником або зібрати за допомогою ворсистого ролика для одягу. Зібрану хвою слід одразу викинути, а залишки соди вже можна безпечно прибрати пилососом.

Крім того, експерт наголошує на важливості правильного догляду за живою ялинкою. Регулярний полив допомагає сповільнити осипання, однак навіть він не врятує дерево, якщо воно стоїть у занадто теплому місці.

Емілі Баррон радить розміщувати ялинку якомога далі від батарей, камінів та інших джерел тепла. Найкраще — обрати прохолодну частину кімнати, адже висока температура значно прискорює висихання гілок і втрату хвої.

Дотримання цих простих порад допоможе зберегти святковий вигляд ялинки довше та уникнути зайвих клопотів із прибиранням.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні продовжує скорочуватися ринок живих новорічних ялинок як за кількістю виставлених на продаж дерев, так і за попитом на них.

Зокрема, цього року Держлісагентство виставило на реалізацію 991 тисячу ялинок. Це на 8% менше, ніж торік, повідомляє портал відкритих даних Опендатабот. За даними аналітиків, попит на живі ялинки падає ще швидшими темпами. Станом на середину грудня було продано лише 39,9 тисячі ялинок, що на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.