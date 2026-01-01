Как быстро убрать хвою от новогодней елки: простой способ

Живая елка создает особую праздничную атмосферу, однако имеет существенный минус – в теплом помещении она быстро начинает осыпаться. Хвойные иглы легко разносятся по всему дому, если вовремя не позаботиться об уборке.

Убрать хвою от елки можно обычным методом. Фото: comments.ua

Чтобы быстро собрать иглы от елки, не стоит сразу брать в руки пылесос, пишет The Mirror.

Как объясняют эксперты по уборке, острая хвоя может повредить внутренние элементы техники – забиться в шланг, фильтр или мешок для пыли, что со временем приведет к неисправностям.

Специалист по клинингу Эмили Баррон советует более простой и безопасный способ, для которого понадобится обычная пищевая сода. Она часто находится под рукой, особенно после предпраздничной выпечки.

По ее словам, достаточно равномерно посыпать содой участок пола, где собралась хвоя. Порошок поможет связать иглы, после чего их значительно легче сместить веником или собрать с помощью ворсистого ролика для одежды. Собранную хвою следует сразу выбросить, а остатки соды можно безопасно убрать пылесосом.

Кроме того, эксперт отмечает важность правильного ухода за живой елкой. Регулярный полив помогает замедлить осыпание, но даже он не выручит дерево, если оно стоит в очень теплом месте.

Эмили Баррон советует размещать елку как можно дальше от батарей, каминов и других источников тепла. Лучше всего выбрать прохладную часть комнаты, ведь высокая температура значительно ускоряет высыхание веток и потерю хвои.

Следование этим простым советам поможет сохранить праздничный вид елки дольше и избежать лишних хлопот с уборкой.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине продолжает сокращаться рынок живых новогодних елок как по количеству выставленных на продажу деревьев, так и спросу на них.

В частности, в этом году Гослесагентство выставило на реализацию 991 тысячу елок. Это на 8% меньше, чем в прошлом, сообщает портал открытых данных Опендатабот. По данным аналитиков, спрос на живые елки падает еще более быстрыми темпами. По состоянию на середину декабря было продано всего 39,9 тысяч елок, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.