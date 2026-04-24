Як прибрати бур’яни без хімії: секрет ідеального городу вас вразить

Картон може бути простим і водночас ефективним способом контролю бур’янів на городі, який поступово замінює використання хімічних гербіцидів. Така технологія дозволяє скоротити кількість ручних прополювань і водночас допомагає утримувати вологу в ґрунті, покращуючи умови для культурних рослин.

Як зазначають у Martha Stewart, цей підхід відомий як картонне мульчування. Його суть полягає у створенні природного бар’єра, який не пропускає світло до бур’янів. У результаті небажані рослини слабшають і припиняють активний ріст. Важливо розуміти, що це не різке знищення, а поступове пригнічення рослинності через зміну умов, що робить метод більш природним і безпечним для ґрунтової екосистеми.

З часом картон розкладається, перетворюючись на частину органічного шару. Під час цього процесу він збагачує землю вуглецем, сприяє розвитку корисних мікроорганізмів і дощових черв’яків, а також покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і родючим.

Щоб застосувати метод правильно, спочатку ділянку варто підготувати: високі бур’яни бажано скосити якомога нижче, хоча дрібну рослинність можна залишити. Далі слід обрати звичайний гофрокартон без плівки, кольорових друків, скотчу чи інших домішок, які можуть шкодити ґрунту.

Листи картону укладають із нахльостом 10–20 см, щоб не залишалося щілин. За потреби використовують два шари, особливо на ділянках із густими бур’янами. Після цього матеріал потрібно добре зволожити водою, щоб він щільніше прилягав до землі та швидше почав розкладатися. Завершальним етапом є мульчування зверху — шар кори, соломи, тріски або листя товщиною приблизно 5–10 см.

Водночас важливо уникати помилок. Надмірно товстий шар картону навколо вже висаджених рослин може погіршити доступ води та повітря до коріння. Також слід уважно перевіряти матеріал і не використовувати картон із потенційно шкідливими домішками.

