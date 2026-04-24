Як зробити так, щоб вашому урожаю винограду заздрили всі: ці поради втілять мрію городників
Як зробити так, щоб вашому урожаю винограду заздрили всі: ці поради втілять мрію городників

Часто вважають, що головне — правильно вкрити виноград на зиму. Але не менш важливо вчасно його відкрити, адже запізнення може завдати більшої шкоди, ніж відсутність укриття

24 квітня 2026, 14:10
Клименко Елена

Навесні важливо не лише правильно укрити виноград на зиму, а й вчасно зняти укриття, адже від цього безпосередньо залежить майбутній урожай. Якщо затягнути з відкриванням, це може призвести до пошкодження бруньок і втрати плодоношення на цілий сезон.

Фото: з відкритих джерел

Коли ґрунт починає прогріватися, активізуються мікроорганізми, а вологе середовище під укриттям створює ризик випрівання бруньок. У таких умовах рослина слабшає і може не дати врожаю. Саме тому орієнтуватися слід передусім на погодні умови. Оптимальний момент настає тоді, коли денна температура стабільно перевищує +10°C, а нічна не опускається нижче +3…+4°C без різких похолодань.

Бажано встигнути відкрити виноград до періоду активних весняних дощів. Це дозволить без зайвих труднощів підняти лозу та підв’язати її до опори. Крім того, дощі природно очистять рослину від залишків ґрунту. Важливо, щоб на цей момент бруньки ще не перейшли в активну фазу росту.

Під час відкривання слід діяти максимально обережно. Ґрунт краще прибирати поступово, не використовуючи глибоке копання, щоб не пошкодити кореневу частину. Лозу рекомендується звільняти руками — навіть незначні механічні ушкодження можуть вплинути на кількість майбутніх пагонів.

Ознакою здорової лози є рівномірний колір і щільна кора. Якщо вона відшаровується, це свідчить про підмерзання або інші ушкодження, і така частина навряд чи буде продуктивною.

Після відкриття лозу піднімають і закріплюють на шпалері, фіксуючи в кількох точках. Для додаткового захисту молодих пагонів від вітру можна натягнути ще один рівень дроту нижче основного. Не варто одразу проводити радикальну обрізку — краще дочекатися, поки бруньки прокинуться, і лише тоді визначити найсильніші пагони. 

На завершення біля куща варто зробити невелике заглиблення, яке полегшить полив і внесення добрив. Важливо пам’ятати: поки бруньки сплять, незначні заморозки не становлять великої загрози. Проте після початку росту навіть слабкий мороз може серйозно пошкодити рослину, тому головне — обрати правильний час для відкривання.

Як вже писали "Коментарі", нове наукове дослідження свідчить, що навіть короткочасна відмова від кави може помітно вплинути на психоемоційний стан і когнітивні функції людини. Зокрема, двотижнева перерва у вживанні кофеїну пов’язана зі зниженням рівня імпульсивності та стресу. Водночас перехід на напої без кофеїну може сприяти кращій якості сну, підвищенню фізичної активності та покращенню пам’яті.



