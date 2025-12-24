logo

BTC/USD

86754

ETH/USD

2918.01

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Как правильно здороваться на Рождество: что нужно говорить в ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно здороваться на Рождество: что нужно говорить в ответ

Как правильно приветствоваться и отвечать на Рождество Христово в Украине, традиции и значение рождественских поздравлений.

24 декабря 2025, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

25 декабря украинцы отмечают один из важнейших христианских праздников Рождество Христово, символизирующего надежду, свет и обновление. В этот день традиционные поздравления имеют особое значение, ведь они не только передают добрые пожелания, но и подчеркивают духовный смысл праздника. Однако как правильно здороваться на Рождество в Украине.

Как правильно здороваться на Рождество: что нужно говорить в ответ

Как нужно здороваться на Рождество. Фото: Holidays Calendar

Рождественский период начинается 24 декабря в Сочельник. Именно тогда в украинских семьях собираются за праздничным столом, а уже утром 25 декабря раздаются особые поздравления, присущие Рождеству Христову.

Как правильно здороваться на Рождество

Самые распространенные рождественские поздравления в Украине:

  • — "Христос родился!"
  • — "Христос рождается!"
  • — "Христос ся рождает!"

Все эти формы правильны и равноправны. Они имеют давнее происхождение и могут отличаться в зависимости от региона. Это отражение богатой украинской традиции и живого языка.

Как правильно отвечать на поздравления с Рождеством

Отвечать на приветствие "Христос родился!" или "Христос ся рождает!" обычно принято следующими словами:

  • — "Славим Его!"
  • — "Славите Его!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему мы празднуем Рождество 25 декабря. Как указывают исторические источники, это может быть связано с Римской империей и становление этого праздника в ней. Другим вариантом, почему именно 25 декабря стало датой Рождества может быть близость к зимнему солнцестоянию.

Также "Комментарии" писали, что ученые и богословы все больше убеждаются, что Иисус родился не 25 декабря. Кроме того, считается, что он родился даже не в первый год нашей эры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости