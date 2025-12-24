Как правильно здороваться на Рождество: что нужно говорить в ответ

25 декабря украинцы отмечают один из важнейших христианских праздников Рождество Христово, символизирующего надежду, свет и обновление. В этот день традиционные поздравления имеют особое значение, ведь они не только передают добрые пожелания, но и подчеркивают духовный смысл праздника. Однако как правильно здороваться на Рождество в Украине.

Как нужно здороваться на Рождество. Фото: Holidays Calendar

Рождественский период начинается 24 декабря в Сочельник. Именно тогда в украинских семьях собираются за праздничным столом, а уже утром 25 декабря раздаются особые поздравления, присущие Рождеству Христову.

Как правильно здороваться на Рождество

Самые распространенные рождественские поздравления в Украине:

— "Христос родился!"

— "Христос рождается!"

— "Христос ся рождает!"

Все эти формы правильны и равноправны. Они имеют давнее происхождение и могут отличаться в зависимости от региона. Это отражение богатой украинской традиции и живого языка.

Как правильно отвечать на поздравления с Рождеством

Отвечать на приветствие "Христос родился!" или "Христос ся рождает!" обычно принято следующими словами:

— "Славим Его!"

— "Славите Его!"

