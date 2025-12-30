Як безпечно відсвяткувати Новий рік без загрози здоров'ю: ці поради вас здивують

Незабаром українці святкуватимуть Новий рік, і важливо пам'ятати про безпеку під час святкових застіль. Це стосується не лише домашніх умов, а й відвідування закладів громадського харчування, особливо в умовах регулярних відключень електроенергії. За словами представників Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України, дотримання простих, але важливих правил може запобігти харчовому отруєнню.

Фото: з відкритих джерел

Основні фактори, що спричиняють харчові отруєння

Основними причинами харчових отруєнь є бактерії, віруси та паразити. Вони потрапляють в їжу через неправильне зберігання, приготування або через забруднені продукти. Зазначається, що заражена їжа може викликати від легких симптомів, таких як нудота, до серйозних ускладнень, тому важливо ретельно стежити за якістю продуктів.

Як швидко проявляється отруєння

За даними ЦГЗ, симптоми харчового отруєння зазвичай з'являються протягом кількох годин після вживання забрудненої їжі. Це може проявлятися у вигляді болю в животі, блювоти та діареї. Стан здоров’я може варіюватися залежно від типу збудника і кількості токсинів, що потрапили в організм. Особливо уразливими до отруєнь є діти, літні люди, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом.

Продукти з підвищеним ризиком

Найбільший ризик отруєння становлять такі продукти, як сирі яйця, непастеризоване молоко, домашня консервація, сире м'ясо, риба та морепродукти, а також м'які сири з непастеризованого молока, такі як брі та камамбер, а також кондитерські вироби з кремом. Під час свят потрібно бути особливо обережними при виборі та приготуванні цих продуктів.

Поради для безпеки вдома

Щоб запобігти харчовому отруєнню вдома, необхідно дотримуватись таких правил:

Завжди мити руки перед приготуванням їжі.

Регулярно очищати кухонні поверхні та приладдя.

Правильно зберігати продукти: температура в холодильнику не повинна перевищувати +4°C, в морозильній камері — -18°C.

Третину страв, особливо м'ясо, рибу та яйця, треба ретельно термічно обробляти.

Перевіряти терміни придатності продуктів і не вживати ті, які мають сумнівний вигляд чи запах.

Зберігати сирі продукти окремо від готових, щоб уникнути перехресного забруднення.

Як бути в громадських закладах

Якщо ви святкуєте в ресторані чи кафе, важливо вибирати перевірені заклади з хорошою репутацією. У разі сумнівів щодо якості страв не бійтеся попросити заміну або обрати іншу страву. Для домашнього приготування рекомендується купувати продукти тільки в надійних магазинах та у перевірених постачальників.

Якщо симптоми отруєння все ж з’явилися, не зволікайте з медичною допомогою. Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо є ознаки зневоднення, порушення зору чи тривала лихоманка.

"Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до медиків, особливо якщо симптоми проявляються у дітей", — підсумували в ЦГЗ.

