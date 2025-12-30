Как безопасно отпраздновать Новый год без угрозы здоровью: эти советы вас удивят

В скором времени украинцы будут праздновать Новый год, и важно помнить о безопасности во время праздничных застолий. Это касается не только домашних условий, но и посещения общепита, особенно в условиях регулярных отключений электроэнергии. По словам представителей Центра общественного здоровья (ЦОС) Минздрава Украины, соблюдение простых, но важных правил может предотвратить пищевое отравление.

Фото: из открытых источников

Основные факторы, вызывающие пищевые отравления

Основными причинами пищевых отравлений являются бактерии, вирусы и паразиты. Они попадают в пищу из-за неправильного хранения, приготовления или из-за загрязненных продуктов. Отмечается, что зараженная пища может вызвать от легких симптомов, таких как тошнота, серьезных осложнений, поэтому важно тщательно следить за качеством продуктов.

Как быстро проявляется отравление

По данным ЦОС, симптомы пищевого отравления обычно появляются в течение нескольких часов после употребления загрязненной пищи. Это может проявляться в виде болей в животе, рвоте и диарее. Состояние здоровья может варьироваться в зависимости от типа возбудителя и количества попавших в организм токсинов. Особенно уязвимы к отравлениям дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Продукты с повышенным риском

Наибольший риск отравления представляют такие продукты как сырые яйца, непастеризованное молоко, домашняя консервация, сырое мясо, рыба и морепродукты, а также мягкие сыры из непастеризованного молока, такие как бри и камамбер, а также кондитерские изделия с кремом. Во время праздников следует быть особенно осторожными при выборе и приготовлении этих продуктов.

Советы по безопасности дома

Чтобы предотвратить пищевое отравление дома, необходимо соблюдать следующие правила:

Всегда мыть руки перед приготовлением пищи.

Регулярно очищайте кухонные поверхности и принадлежности.

Правильно хранить продукты: температура в холодильнике не должна превышать 4°C, в морозильной камере -18°C.

Треть блюд, особенно мясо, рыбу и яйца, нужно тщательно термически обрабатывать.

Проверять сроки годности продуктов и не употреблять сомнительный вид или запах.

Хранить сырые продукты отдельно от готовых во избежание перекрестного загрязнения.

Как быть в общественных заведениях

Если вы празднуете в ресторане или в кафе, важно выбирать проверенные заведения с хорошей репутацией. В случае сомнений в качестве блюд не бойтесь попросить замену или выбрать другое блюдо. Для домашнего приготовления рекомендуется покупать продукты только в надежных магазинах и проверенных поставщиках.

Если симптомы отравления все же появились, не медлите с медицинской помощью. Особенно важно обратиться к врачу, если есть признаки обезвоживания, нарушения зрения или продолжительная лихорадка.

"Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к медикам, особенно если симптомы проявляются у детей", — подытожили в ЦОС.

Портал "Комментарии" уже писал , что крупы часто занимают важное место в нашем рационе, выступая в качестве гарниров или основных блюд. Булгур и пшеничная каша – это два продукта, которые часто путают из-за их совместного происхождения из пшеницы.